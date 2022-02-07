Скандал Віталія Козловського та Ігоря Кондратюка вважають найдовшим в українському шоу-бізі. Шоумен досі ображений на співака за те, що 2012 року той пішов у сольне плавання. Тоді як сам артист не тримає зла, він переконаний, що сварка з експродюсером його загартувала.
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Я його до сьогодні називаю духовним наставником. Це був такий собі тато Тарас Бульба. Який мене породив і захотів вбити,
– зізнався Віталій Козловський.
Він зізнався, що співає сам уже 10 років, але досі залишився винний Кондратюку. 36-річний артист заборгував експродюсеру 300 тисяч доларів, які він вимагав у нього в суді. Відтак, на думку Козловського, примиритися вони можуть лише після того, як він віддасть цю шалену суму.
"Це питання вирішується фінансовими моментами. Які я буду використовувати інструменти, колись про це розповім. Я радо з ним зустрінуся, навіть вірш про це написав", – розповів співак.
Що відомо про сварку Козловського та Кондратюка
- Після перемоги у програмі "Шанс" 2003-го 18-річний Віталій Козловський прокинувся знаменитим, тому Ігор Кондратюк швидко взяв його під своє крило.
- 10 років співак виступав і випускав пісні під наставництвом продюсера, а 2012-го наважився розірвати контракт. Пізніше він поскаржився, що нічого не заробляв, бо всі гроші йшли в продюсерський центр Кондратюка.
- У відповідь екснаставник заборонив Козловському співати всі пісні, які він написав за 10 років, і подав до суду, вимагаючи моральної компенсації.