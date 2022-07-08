Козловський припинив співпрацю з Кондратюком у 2012 році. Тоді через гроші в них виникла сварка, Кондратюк подав на колишнього підопічного до суму. Тяганина триває досі. Віталій зізнався, що цей борг всі 10 років не дає йому спокійно жити.

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Що каже Козловський про Кондратюка

Батько Козловського жив у Львові, але 2 роки тому артист продав львівську квартиру і перевіз тата до Києва, щоб бути ближче до нього. У серпні 2021 року тато Віталія помер. Тоді артист навіть думав продати нову батькову квартиру, щоб розплатитися з продюсером. Однак зрозумів, що цих грошей не вистачить.

Кондратюк – підла людина! Мій батько хворів і помер передчасно через переживання. Він мені говорив: "Сину, я бачу цю несправедливість, але нічого не можу зробити",

– поділився Козловський.

За словами Віталія, експродюсер хоче отримати не лише заборгованість, а й додатково по 5 тисяч доларів за кожну пісню. Якщо Козловський хоче виконувати старі хіти, то має заплатити. Наразі він навіть не може користуватися банківськими картками, оскільки не сплатив Ігореві борги.

На мені висять мільйони, які я повинен йому заплатити. Я не користуюся картками, тому що будь-яка цифра, 100 гривень, 50, які потраплять на цю карту, відразу будуть заарештовані,

– зізнався Козловський.

Під час війни Віталій повністю втратив джерело заробітку. Він виступає перед військовими, але ці концерти є повністю благодійними. Співак прагне побудувати сім'ю, однак не хоче тягнути у нове життя борги, які вже 10 років не дають йому спокійно жити.

Інтерв'ю Віталія Козловського: дивіться відео онлайн