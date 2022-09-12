29 серпня опублікували указ президента про нагородження державними нагородами з нагоди Дня Незалежності. Серед артистів і волонтерів, які отримали нагороди, опинився Віталій Козловський. У мережі через на співака посипалося багато хейту, люди не розуміють, за що Козловський отримав нагороду.

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Віталій Козловський про орден від Зеленського

У новому інтерв'ю артист зізнався, що хейтерські коментарі не читав, оскільки в той час, коли з'явився указ Зеленського, Козловський був у Сполучених Штатах Америки. Коли артист почув від менеджерки, що отримав нагороду, то одразу ж запитав, чи дадуть за це гроші.

Моє перше запитання було: "А гроші нам за це дадуть?". Вона каже: "Ні, тільки медаль". Я запитав за гроші, не тому, що я такий меркантильний, а тому, що я нічого зараз не заробляю. Тільки їжджу. Я зараз роблю свою справу як художник, який пише свої картини. Не для продажу,

– поділився Козловський.

Віталій розповів, що на благодійному концерті в Лос-Анджелесі з фондом Ukraine United Association зібрав 1 260 000 гривень. Ці кошти витратили на вакуумні апарати для загоєння ран, які вже доставили в українські лікарні, які приймають важкопоранених бійців.

Віталій Козловський в США / Фото з інстаграму артиста

Також артист поділився, що в США зустрів хореографа Влада Яму, який виїхав з України в перші дні повномасштабної війни й досі не повернувся. В інтерв'ю Віталій розповів, як ставиться до чоловіків, які відсиджуються за кордоном. Козловський зізнався, що спочатку ненавидів таких, казав: "Чому вони всі їдуть з країни, коли сьогодні Україна без українців не може перемогти й рухатися вперед?". Але згодом заспокоївся, бо кожен має своє ставлення до того, що зараз відбувається і відповідатиме за це.

Моя позиція нарешті сформувалася. Раніше її не було, як і в багатьох. Ми просто жили, щось робили, заробляли. Сьогодні маю чітку позицію і за неї відповідаю. За Влада Яму я не відповідаю. Нехай він сам за себе відповідає. Усе на їхній совісті,

– підкреслив артист.

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