Учасницею нового сезону "Танців з зірками" стала зірка "Жіночого кварталу"

Вже зовсім скоро почнеться новий сезон легендарного шоу "Танці з зірками". Стриптизер Олексій Суровцев передав естафету зірці "Жіночого кварталу" Анастасії Оруджовій. Вона вийде на паркет, щоб позмагатися зі знаменитими колегами.

Організатори популярного проєкту "Танці з зірками" оригінально оголошують кожного наступного учасника шоу. Танцювальний челендж розпочався з Джамали й продовжується досі. Зірки передають один одному естафету та відповідають, чи вийдуть на паркет.

До слова Стриптизер Олексій Суровцев став учасником "Танців з зірками"

Анастасія Оруджова – учасниця "Танців"

Стриптизер та актор Олексій Суровцев кинув виклик зірці "Жіночого кварталу", учасниці "Ліги сміху" в команді "Тріо різних" Анастасії Оруджовій. Про це вона повідомила на особистій сторінці в інстаграмі.

Дівчина зняла відповідне відео з властивим собі гумористичним тоном. Вона танцює разом з колегами "Жіночого кварталу" й потім каже: "Дівчата, дякую, далі я сама". Юрій Ткач, який брав участь у шоу, намагається відмовити Анастасію, однак вона непорушна.

Я приймаю #танціззіркамиchallenge від Олексія Суровцева та кидаю виклик Івану Люлєнову. Зустрінемось на паркеті "Танців з зірками"! Ой йо!

– написала акторка.

Анастасія Оруджова кинула виклик колезі за "Лігою сміху", учаснику команди "Стоянівка" Івану Люлєнову.

Зазначимо, вже відомо, хто став першим новим суддею на "Танцях з зірками". Виклик прийняв "Холостяк" та відомий танцівник Максим Чмерковський.

Хто став учасником "Танців з зірками":