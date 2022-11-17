Анастасія Приходько припустила, хто переможе на Нацвідборі та поїде на Євробачення

Співачка Анастасія Приходько висловилась щодо фіналістів Національного відбору на Євробачення. Вона припустила, хто може поїхати на цьогорічний конкурс від України.

17 листопада стало відомо, хто боротиметься за право представляти Україну на Євробаченні-2023. На цей список вже відреагувала Анастасія Приходько.

До слова Зірки "Голосу" та гурт, з яким співав Kalush: що відомо про фіналістів Нацвідбору Євробачення

Приходько про фіналістів Нацвідбору Євробачення

Виконавиця поділилась, що мало кого впізнає серед музикантів-фіналістів Національного відбору. Вона додала, що цього року не хоче слідкувати за музичним конкурсом.

Щось я нікого не знаю. Ну добре! В цьому році мене мало цікавить Євробачення, от чесно – не до цього! Тому, не слухаючи фіналістів, повірю у свою інтуїцію,

– поділилась Анастасія Приходько.

Артистка вважає, що в Національному відборі переможе гурт TVORCHI. "Поїде… ну хай буде гурт TVORCHI. Все! Більше ніяких коментарів щодо цього, піду стежити за новинами з фронту", – зазначила співачка.

Що треба знати про цьогорічний Нацвідбір

За право представити Україну на Євробаченні-2023 боротимуться: 2TONE, Angelina, DEMCHUK, FIINKA, Jerry Heil, KRUTЬ, Moisei, OY Sound System, Tember Blanche, TVORCHI.

Фінал Національного відбору Євробачення-2023 пройде вже за місяць – 17 грудня у Києві. Він відбудеться в укритті, щоб дотриматися безпекових норм.

Українці по-різному реагують на імена фіналістів, а самі музиканти стримано, але щиро дякують Суспільному за відбір.