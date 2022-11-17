17 ноября стало известно, кто будет бороться за право представлять Украину на Евровидении-2023. На этот список уже отреагировала Анастасия Приходько.
К слову Звезды "Голоса" и группа, с которой пел Kalush: что известно о финалистах Нацотбора Евровидения
Приходько о финалистах Нацотбора Евровидения
Исполнительница поделилась, что мало кого узнает среди музыкантов-финалистов Национального отбора. Она добавила, что в этом году не хочет следить за музыкальным конкурсом.
Что-то я никого не знаю. Ну хорошо! В этом году меня мало интересует Евровидение, вот честно – не до этого! Поэтому, не слушая финалистов, поверю в свою интуицию,
– поделилась Анастасия Приходько.
Артистка считает, что в Национальном отборе победит группа TVORCHI. "Поедет… ну да будет группа TVORCHI. Все! Больше никаких комментариев на этот счет, пойду следить за новостями с фронта", – отметила певица.
Что нужно знать об нынешнем Нацотборе
- За право представить Украину на Евровидении-2023 будут бороться: 2TONE, Angelina, DEMCHUK, FIINKA, Jerry Heil, KRUT, Moisei, OY Sound System, Tember Blanche, TVORCHI.
- Финал Национального отбора Евровидения-2023 пройдет уже через месяц – 17 декабря в Киеве. Он состоится в укрытии, чтобы соблюсти нормы безопасности.
- Украинцы по-разному реагируют на имена финалистов, а сами музыканты сдержанно, но искренне благодарят Общественное за отбор.