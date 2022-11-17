17 ноября стало известно, кто будет бороться за право представлять Украину на Евровидении-2023. На этот список уже отреагировала Анастасия Приходько.

К слову Звезды "Голоса" и группа, с которой пел Kalush: что известно о финалистах Нацотбора Евровидения

Приходько о финалистах Нацотбора Евровидения

Исполнительница поделилась, что мало кого узнает среди музыкантов-финалистов Национального отбора. Она добавила, что в этом году не хочет следить за музыкальным конкурсом.

Что-то я никого не знаю. Ну хорошо! В этом году меня мало интересует Евровидение, вот честно – не до этого! Поэтому, не слушая финалистов, поверю в свою интуицию,

– поделилась Анастасия Приходько.

Артистка считает, что в Национальном отборе победит группа TVORCHI. "Поедет… ну да будет группа TVORCHI. Все! Больше никаких комментариев на этот счет, пойду следить за новостями с фронта", – отметила певица.

Интересно, что прогноз Анастасии Приходько по Kalush Orchestra на Евровидении-2022 не осуществился. Звезда предсказывала коллективу второе место, считая, что европейцы не будут рисковать отдавать им победу.

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