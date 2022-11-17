17 листопада Суспільне оголосило список усіх фіналістів Національного відбору на Євробачення-2023. Один з них відправиться у Ліверпуль, щоб представити Україну.
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Серед фіналістів і вже відомі зіркові обличчя, і знаменитості тіктока, і невідомі раніше великій публіці музиканти. Серед них:
- 2TONE – "Квітка"
- Angelina – Stronger
- DEMCHUK – Alive
- FIINKA – "Довбуш"
- Jerry Heil – WHEN GOD SHUT THE DOOR
- KRUTЬ – "Колискова"
- Moisei – I'm Not Alone
- OY Sound System – "Ой, тужу"
- Tember Blanche – "Я вдома"
- TVORCHI – Heart Of Steel
Фіналісти Нацвідбору / Фото з інстаграму Суспільного
Як у мережі реагують на фіналістів
Відбір вже прокоментувала Злата Огнєвіч, яка хотіла стати суддею Нацвідбору, а також Джамала, яка потрапила в трійку журі завдяки голосуванню. Зірки побажали артистам успіхів.
Та українці по-різному відреагували на такий список імен різноманітних виконавців. Одні пишуть, за кого вболіватимуть у фіналі:
- "TVORCHI найкращі";
- "Творчі єдині хто, роблять музику, яку можливо слухати";
- "Лілу злили, я за Джері Хейл, назва пісні інтригуюча";
- "Ніхто з фіналістів особливо не подобається, цікаво послухати Круть і Джері".
Інші ж дорікають команді, яка обирала представників. Хтось вважає, що "злили" достойних виконавців, хтось вперше бачить імена музикантів, а іншим здається, що заради відомих зірок "прибрали" сильних.
- "Хіба тіктокер Демчук настільки краще, ніж Tòнка та Лілу45? Приємно тільки, що OY Sound System пройшла в фінал, вона зацікавила мене в щоденниках від Суспільного";
- "Хто половина з цих людей?";
- "Розчарування. Де Skylerr? Вона однозначно мала бути у шортлисті. У неї кожна пісня потенційний хіт, не вірю, що для відбору вона щось погане підготувала. Ну все зрозуміло, відбір роблять під Джеррі Хейл чи Круть";
- "Порозчищали сильних для знайомої четвірки. Убогість";
- "Чекала Лілу45, але схоже вирішили обрати більш медійних артистів".
Інші ж діляться своїми думками та бажають успіху фіналістам:
- "Успіху всім! Нехай Україну в такий надважливий час представить найдостойніший";
- "Хотілося б пісню українською. Доведено вже, що вона заходить публіці... Звичайно, якщо хітяра, то мова не важлива, але все ж хотілося рідної мови, англійська там вже приїлася";
- "І як завжди в коментарях "Хто ці всі люди? Де той, де інший?" Так, я також більшість не знаю, але це не важливо! Найважливіше це пісня, подача. Навпаки добре, що дають дорогу новим виконавцям, тим паче якщо музика класна. Оно GO_A як відбір та Євробачення допомогли вистрілити (але і вони молодці, провели чудову роботу). Виросли з чуваків з метро до зірок";
- "Дуже цікаво послухати й побачити нових артистів";
- "Ну цього року Україні, звичайно, нічого не світить, але можна було вибрати щось оригінальніше... Судячи з назв пісень майже всі тим чи іншим чином пов'язані або зачіпають тему війни. Так, це зараз головна тема у нас, але складається враження, що аж занадто експлуатують цю тему";