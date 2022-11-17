Фінал Національного відбору на Євробачення-2023 відбудеться 17 грудня. Тоді Україна дізнається ім'я артиста, який буде представляти її на пісенному конкурсі в Ліверпулі. А поки що фіналісти радіють, що стали на крок ближче до своєї мрії, передає 24 канал.

До теми "Хто всі ці люди": як українці реагують на фіналістів Нацвідбору на Євробачення-2023

2TONE



2TONE про Нацвідбір / Скриншот інстаграм-сторіс музикантів

Angelina

"Я у фіналі Нацвідбору на Євробачення-2023! Емоції переповнюють! Дякую, Суспільне!"



Angelina про Нацвідбір / Скриншот інстаграм-сторіс артистки

DEMCHUK

"Я пройшов у фінал Національного відбору! Це просто неймовірні відчуття. Сподіваюся, ви розумієте, за кого треба убде голосувати?"



DEMCHUK про Нацвідбір / Скриншот інстаграм-сторіс артиста

FIINKA

"Слава Йсу, дітоньки! Маю файні новини. Я пройшла у фінал Нацвідбору на Євробачення-2023. Поборюсиза можливість представляти Україну на Євробаченню. Ширте се відео межи родинов, колєґами, розкажіт усі, шо наші їдут. Фист чекаю на вашу підтримку і вже дєкую усим наперед. Гуцулія рулит".

Jerry Heil

"Яно, ти в фіналі Нацвідбору" – повідомлення, з якими я вийшла з літака. Поки в Бостоні та Сіетлі (завтра концерт тут) настав ранок, в Україні минуло пів дня, і всі вже знають. Прем'єра пісні для Нацвідбору відбудеться на радіо 4 грудня".

KRUTЬ



KRUTЬ про Нацвідбір / Скриншот інстаграм-сторіс артистки

OY Sound System

"Ми фіналісти Національного відбору на Євробачення-2023. Готуйтеся".

Tember Blanche



Tember Blanche про Нацвідбір / Скриншот інстаграм-сторіс музикантів

TVORCHI

"WOW! See ya soon".



TVORCHI про Нацвідбір / Скриншот інстаграм-сторіс музикантів