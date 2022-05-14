Фінал Євробачення-2022 відбудеться 14 травня. Поки букмекери пророкують перемогу Україні, Анастасія Приходько вважає, що через вплив політики на конкурс український колектив не зможе перемогти.

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Анастасія Приходько про фінал Євробачення-2022

На думку Анастасії, Kalush Orchestra у фіналі посядуть друге місце. Хоча Україні необхідні перемоги на будь-яких фронтах, але Приходько закликала не забувати про те, що це політичний конкурс.

Європа не ризикуватиме. Вона не знає, як розвиватимуться події тут. Щодня щось відбувається. Якщо дивитися з політичної точки зору, то, на мою думку, Kalush Orchestra посяде друге місце. Виграє хтось з інший з приводу безпеки громадян європейських держав,

– сказала Приходько.

Хоча артистка схиляється до другого місця, але не повністю відкидає той варіант, що Україна може перемогти: "Європа може щось і знає. Нам потрібні вливання грошей і розвиток економіки. Щоб показати Україну з різних ракурсів. Україна та Європа – одне ціле".