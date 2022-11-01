Блогерка і ведуча: хто переміг на "Танцях з зірками" в Польщі, де брала участь Джамала

Днями відбувся фінал польських "Танців з зірками". Переможницею проєкту стала блогерка й телеведуча Ілона Кравчинська.

Днями відбувся грандіозний фінал 13 сезону проєкту Taniec z Gwiazdami у Польщі. Глядачі й судді обрали переможця.

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Хто переміг на польських "Танцях з зірками"

Найбільше балів та голосів від публіки здобула пара під номером 1 – це інстаграм-блогерка та телеведуча польського каналу Ілона Кравчинська та її партнер. Вона отримала кубок польських "Танців з зірками".



Пара переможців / Фото з інстаграму шоу

Друге місце посіла перша одностатева пара – Яцек та Майкл.

У фіналі виступили не тільки учасники, що боролися за перемогу, але й інші гості. Серед них була й співачка Джамала, яка минулого тижня зізнавалась, що повернеться в польські "Танці". Вона вийшла на сцену як особлива гостя.

Шлях Джамали на Taniec z Gwiazdami