Українська співачка Джамала вилетіла з польських "Танців з зірками" ще в 6 випуску. Але у фіналі зірка повернеться в шоу.

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Джамала повертається на польські "Танці"

Виконавиця зняла відео в тренувальному залі разом зі своїм партнером Яцеком Йешке. Зірка показала, що готується до нового випуску танцювального шоу.

Я знову в тренувальній залі. Це мій останній тиждень на моїх благодійних “Танцях з зірками" в Польщі. Де я буду і танцювати, і співати для вас нову пісню з нового EP, який так само вийде на цьому тижні. На вас чекає ще одна новина, про яку розкажу згодом,

– заінтригувала Джамала.

Джамала повернеться на "Танці": відео

У наступний понеділок, 31 жовтня, відбудеться фінал польського шоу "Танці з зірками". Ймовірно, у грандіозному останньому випуску виступлять всі учасники, серед яких і Джамала.

Додамо, що нещодавно партнер Джамали Яцек Йешке вперше став батьком. У танцівника та його дружини народилась дівчинка, яку назвали Роуз.