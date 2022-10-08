Польський танцівник Яцек Йешке вперше став батьком. Він був партнером Джамали на польському шоу "Танці з зірками".
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Партнер Джамали став батьком
Танцівник опублікував зворушливе фото з пологового будинку, повідомивши щасливу новину. На світлині зображений радісний батько з дружиною Ганною Зудзевич та новонародженим малям.
У партнера української співачки народилась дівчинка. Подружжя назвало донечку – Роуз.
Найпрекрасніший момент у нашому житті. Роуз Йешке. 6 жовтня 2022 року. Ти найпрекрасніше диво,
– написав Яцек Йешке.
Яцек Йешке став батьком / Фото з інстаграму танцівника
Під фото безліч привітань від колег танцівника. Яцека привітала й співачка Джамала, поділившись сімейною світлиною в інстаграм-сторіз.
Джамала вже покинула проєкт
- Співачка Джамала та Яцек Йешке пробули у польських "Танцях з зірками" 6 випусків – ефір 3 жовтня став для пари останнім. Виконавиця виконала румбу й ча-ча-ча, але отримала занадто мало балів від журі та глядачів.
- Упродовж шоу в артистки була місія – збирати гроші для дітей в Україні, а також привертати увагу до подій війни.