У вечір кіно на "Танцях з зірками" у Польщі Джамала та Яцек Єшке показали танго за мотивами культового американського фільму "Запах жінки". У прямому ефірі артистка з'явилася у спокусливому образі – в обтислій червоній сукні з глибоким декольте та екстремальним розрізом мало не до талії.
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Джамала станцювала пристрасне танго у Польщі
Сьогоднішній ефір "Танців з зірками" був присвячений кіно. Ми станцювали наш "Запах жінки" – вишуканий, пристрасний, складний. Такий, що закохує в себе з першого погляду,
– прокоментувала Джамала.
До слова, їхня пара отримала максимальний бал від суддів – 40, усі члени журі поставили 10-ки. "40 балів від журі. Не віриться досі. Дякую, за такі високі бали", – поділилася емоціями співачка.
Джамала і Яцек Єшке – танго на польських "Танцях з зірками": дивіться відео онлайн
Нагадаємо, що на польських "Танцях з зірками" Джамала не просто так:
- на участь у проєкті артистка погодилася лише для того, щоб тема війни в Україні й далі була на слуху. До того ж телеканал, який транслює "Танці з зірками" в Польщі, погодився під час прямих ефірів збирати гроші на лікування та реабілітацію постраждалих українців. Тож у Джамали є шалена мотивація протриматися на шоу якомога довше.
- так, різниця між українськими та польськими "Танцями з зірками" для Джамали очевидна: у Києві вона самовдосконалювалася, а у Варшаві – допомагає Батьківщині.