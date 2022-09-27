У вечір кіно на "Танцях з зірками" у Польщі Джамала та Яцек Єшке показали танго за мотивами культового американського фільму "Запах жінки". У прямому ефірі артистка з'явилася у спокусливому образі – в обтислій червоній сукні з глибоким декольте та екстремальним розрізом мало не до талії.

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Джамала станцювала пристрасне танго у Польщі

Сьогоднішній ефір "Танців з зірками" був присвячений кіно. Ми станцювали наш "Запах жінки" – вишуканий, пристрасний, складний. Такий, що закохує в себе з першого погляду,

– прокоментувала Джамала.

До слова, їхня пара отримала максимальний бал від суддів – 40, усі члени журі поставили 10-ки. "40 балів від журі. Не віриться досі. Дякую, за такі високі бали", – поділилася емоціями співачка.

Джамала і Яцек Єшке – танго на польських "Танцях з зірками": дивіться відео онлайн

Нагадаємо, що на польських "Танцях з зірками" Джамала не просто так: