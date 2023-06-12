Наталі Портман раніше коментувала зраду чоловіка Бенжамена Мільп'є з 25-річною екоактивісткою. Вона заявила, що спробує зберегти шлюб.

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Папараці "зловили" подружжя в парку та зробити декілька знімків. На фото Наталі Портман здавалася заплаканою. Акторка ховала очі під сонцезахисними окулярами, але було помітно, як вона витирала сльози зі щік.



Наталі Портман з чоловіком-зрадником / Фото Page Six

Якоїсь миті під час розмови з чоловіком акторка втомлено поклала голову на лавку, поки Бенжамен щось розповідав. Згодом акторка відвернулася від обранця, а він тим часом щось дивився в телефоні.



Наталі Портман з чоловіком-зрадником / Фото Page Six

Що відомо про зраду чоловіка Наталі Портман: коротко

На початку червня стало відомо, що Наталі Портман зрадив чоловік. Танцівника заскочили на побаченні з молодою екоактивісткою. Подейкують, що роман між ними почався в березні цього року.

Виявляється, Наталі знає про інтрижку чоловіка. Але акторка не збирається публічно з'ясовувати стосунки та сподівається зберегти сім'ю заради дітей.

Нагадаємо. що Наталі Портман і Бенджамін Мільп'є перебувають у шлюбі 11 років. У подружжя двоє спільних дітей – 11-річний син Алеф та 6-річна донька Амалія.

До слова, останнім часом з’являється багато новин про розлучення зіркових пар. Зокрема, днями соліст відомого італійського гурту Måneskin розійшовся з дівчиною, їхні стосунки тривали близько 6 років. Даміано Давида вже навіть помітили за поцілунками з іншою.