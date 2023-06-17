Шоумен уже виправдався за вечірку на Міконосі та пояснив, що не знав про "трьох російських морд" на дні народженні Юлії Буряк. Він навіть припустив, що так його "лупить карма" за помилки в особистому житті.

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"Я не знаю, за що мене так карма лупить. Хоча, можливо, ще й досі за особисте життя, але я кожного дня намагаюся її відпрацювати", – написав Володимир Остапчук в інстаграмі. На цю заяву відреагувала друга колишня дружина ведучого Христина Горняк, з якою він розлучився у жовтні 2022 року.

Христина Горняк поглузувала з Остапчука після вечірки з росіянами

Жінка пожартувала, що від неї Остапчуку ще не "прилетіло", але це обов'язково станеться, якщо він з новою дівчиною Катею "вкраде" заміський будинок, що вони будували у шлюбі.

Карма звичайно справа така, але моя ще не прилетіла. Прилетить, якщо вкрадете будинок. До речі, острів Міконос це завжди був мій улюблений острів, з яким я дружу дуже багато років. Тому давайте якісь місця інші обирати просто,

– глузливо заявила Христина Горняк.

Вона також порадила всім розлученим чоловікам чесно ділити майно з колишніми дружинами.

"А взагалі чоловіки, які розлучаються і хочуть якось почистити свою карму. Я знаю, як це зробити – поділіть законно, по справедливості будинок, житло або майно зі своєю колишньою дружиною. Тоді ваша карма буде ідеально чистою. Повірте мені, я знаю, про що говорю. Тому хто там хоче, щоб його не лупила карма, я чекаю", – додала блогерка.

Христина Горняк поглузувала з Остапчука / Скриншот з відео