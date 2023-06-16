Дівчина Володимира Остапчука виклала інстаграм-сторіз, в яких повідомила свою думку щодо скандалу навколо шоумена. Вона заступилась за чоловіка та розкритикувала ЗМІ.
До теми Спілкувався російською: Володимир Остапчук виправдався за те, що розважав росіян за кордоном
Дівчина Остапчука про скандал
Катерина Полтавська уточнила, що Юлія Буряк, для якої проходила вечірка з нагоди дня народження, – українка, як і її чоловік Андрій. Остапчук, мовляв, не знав, що вона була раніше заміжня за російським олігархом Леонідом Араповим.
95% гостей на святі були українцями, а про декількох з Росії ми не знали, бо організатори не попередили менеджера Вови, хоча менеджер й сам не запитав. Єдина провина Вови, що він не перевірив свого менеджера Влада, бо вони працюють разом шість років і він довіряє його вибору замовлень. Наразі Влада звільнено, бо Вова мав чіткий райдер: кола, сир і ніяких російських морд у залі,
– повідомила Катерина.
Полтавська показала листування Володимира з менеджером Владом та організаторами святкування. Там Остапчук обурюється, бо не знав про гостей-росіян.
Також журналістка повідомила, що на вечірці виступали українські зірки – Вєрка Сердючка та Quest Pistols.
Відповідальності не уникаємо, але якщо не вірите Вові, то думаєте, що величезна команда Сердючки й Quest Pistols могли погодитися на цю роботу, знаючи, що там будуть гості з боліт? Для чого їм так ризикувати своєю репутацією? Ми, як і Сердючка, їхали на свято українців,
– додала Катерина Полтавська.
Все ж дівчина шоумена визнала помилку, але закликала до поваги та чесності з боку громадян і преси. "Про те, що там будуть декілька з Росії, знали тільки організатори. Визнаємо, про*балися, але якби знали – ніколи б не взяли замовлення".
Катерина Полтавська про скандал / Фото з інстаграм-сторіз
- Нагадаємо, у мережі з'явилося відео з дня народження Юлії Буряк, – ймовірно, колишньої дружини російського олігарха. Вечірка проходила в Греції. Проводив свято Володимир Остапчук, періодично розмовляючи російською для гостей з Грузії. Шоумен підтвердив, що був на вечірці, але запевнив, що іменинниця з чоловіком "донатять мільйони" для армії, а про російських гостей він не знав.
- "Я вважаю, що це замовлення на мене, тому що пишуть про те, що не є правдою, окрім того, що я там був. По-перше, замовниця – українка, з Одеси. Її чоловік – також українець. Якби я знав перед подією, що там буде хтось із росіян, я б не взяв цю роботу".