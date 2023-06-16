Свято українки відбулося на острові Міконос у Греції. Нагадаємо, що Юлія Буряк до початку повномасштабної війни переїхала до Москви й вийшла заміж за "воронезького алюмінієвого короля" Леоніда Арапова.

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Остапчук провів свято, на якому були росіяни

Повідомляють, що серед гостей на святкуванні дня народження Юлії Буряк були росіяни. Остапчук підтвердив, що дійсно проводив це свято.

Ведучий вже поспішив виправдатися. Він заявив, що дівчина нібито давно розлучилася з росіянином і не була у Росії від початку повномасштабної війни.

Так, на відео я. Але я вважаю, що це замовлення на мене, тому що пишуть про те, що не є правдою, окрім того, що я там був. По-перше, замовниця – українка, з Одеси. Її чоловік – також українець. Окрім цього, організатори повідомляли, що вони, як і гості, донатять мільйони на нашу армію,

– сказав Володимир.

Ведучий також зазначив, що на вечірці були гості з Грузії й тому він переходив на російську. За його словами, якби він знав заздалегідь про присутність росіян, то відмовився б від корпоративу.

"Свято проводив українсько-російською, тому що були гості з Грузії. Якби я знав перед подією, що там буде хтось із росіян, я б не взяв цю роботу", – прокоментував Остапчук.

Нагадаємо, що до повномасштабного вторгнення Володимир Остапчук добре товаришував з путіністом Кіркоровим. Він розповів, як отримав від нього дорогий подарунок – останню модель телефону, який так і не відкрив.

За його словами, 24 лютого, коли наші зірки намагались достукатись до представників "культури" у Росії, Остапчук написав Кіркорову. Та закінчилося все тим, що зірки послали один одного.