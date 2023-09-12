"Як у фільмах": Христина Горняк заінтригувала історією про випадкову зустріч з ексбойфрендом
Джерело:Христина Горняк
Блогерка Христина Горняк розійшлася зі своїм новим бойфрендом. Пара зустрічалася вісім місяців. Днями колишні закохані випадково зустрілися на вулиці у Відні. Христина розповіла романтичну історію зустрічі.
Колишня дружина Володимира Остапчука мало розповідала шанувальникам про нового обранця. Відомо, що пара не змогла побудувати щасливі стосунки, тож розійшлася.
Цікаво Екскоханий Христини Горняк поговорив з її лікарем: що сталося і як на це відреагувала дівчина
Кіношна зустріч Горняк з ексбойфрендом
Днями екси випадково зустрілися. Христина розповіла, що вирішила прогулятися вечірнім містом і на перехресті зустріла колишнього.
Авто її ексбойфренда зупинилося на світлофорі, де стояла Горняк. За словами блогерки, закохані просто стояли й посміхалися одне до одного. Христина жартує – подумала, що в неї галюцинації.
Христина Горняк випадково зустріла колишнього / Фото з її інстаграм-сторіс
Христина запевняє, що випадкова зустріч була схожа на фільм. Проте що буде далі в її особистому житті – блогерка й гадки не має.
Та зустріч була, як у фільмах, і я дуже щаслива, що вона така сталася… І як не вірити в енергію, в посил Всесвіту і кохання?!,
– написала Горняк.
Христина Горняк випадково зустріла колишнього / Фото з її інстаграм-сторіс
Якими були стосунки Христини Горняк
- У квітні колишня дружина Остапчука вперше натякнула на нові стосунки, розповівши про свого залицяльника. Тоді вона зізналась, що відчуває метелики в животі, і ці почуття є взаємними.
- Згодом Христина зізналась, що починає закохуватися. Її партнер усіляко її підтримував, що не могло не тішити. Схоже, познайомилися вони у Відні, адже багато часу разом проводили саме там.
- Вже у серпні Горняк офіційно підтвердила, що перебуває у стосунках. Проте ім'я й обличчя свого бойфренда вона приховувала від аудиторії. Перед цим нотаріус натякала, що пара вже живе разом.