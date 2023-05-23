Христина відреагувала на слова підписниці про те, що їй потрібно закохатися. Колишня дружина Остапчука відповіла, що вона “вже майже”.

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Христина Горняк натякнула на нові стосунки

Вона пожартувала, що тепер на один головний біль буде більше. Горняк наголошує, що не знає, чи з цього щось вийде, але вже вдячна своєму новому обранцю.

Не знаю, вийде щось з цього и не вийде, але я отримують колосальну підтрику від нього, що не може не радувати. Я вдячна,

– написала Христина.

Хто він – блогерка не розсекретила. Проте, за її словами, він читає її соцмережі, тож вона не захотіла "видавати сексетів". "Хай думає, що це не про нього", – додала Горняк.



Христина Горняк розповіла про особисте життя / Скриншот з її інстаграм-сторіс

Про яке побачення мріє колишня Остапчука

Крім того, блогерка підтвердила, що вона продовжує ходити на побачення, але робить це, лише якщо дійсно хоче.

Горняк зізналася підписникам, яке побачення мрії зараз хотіла б отримати. За її словами, вона хоче, аби її запросили на побачення в парку.

"Хочу взяти плед, книжку, полуницю і валятися, читати один одному, спілкуватися і кайфувати", – написала Христина.



Христина Горняк помріяла про побачення / Скриншот з її інстаграм-сторіс

Нещодавно колишня дружина Володимира Остапчука вперше зізналася, коли саме вона розлучилася з ведучим та розповіла, як переживає розставання.

І поки Христина Горняк остаточно не наважилася на нові стосунки, її колишній Володимир Остапчук вже кілька місяців перебуває у стосунках з журналісткою Катериною Полтавською.

Нотаріусиня зізнається, що не слідкує за життям екс-чоловіка, але отримує інформацію через прихильників. Нещодавно вона просила не надсилати публікації колишнього чи його дівчини.