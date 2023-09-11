З'ясувалось, що чоловік потурбувався про здоров'я Горняк. Христина повинна була записати на операцію з видалення нирки, проте й досі не зробила цього. Колишній дізнався про це й попросив дівчину піти до лікаря якомога швидше. До того ж він сказав, що поїде з нею, аби та не хвилювалася.
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Колишній Христини Горняк неочікувано з'явився в її житті
Мені написав мій, що був у мого лікаря і той сказав, що я не записалась на операцію, хоча планувала вже. Сказав записатись, що він поїде зі мною. Ну і після того моє серце стало ще дужче сумувати. Буває так, коли разом складно, і відпустити теж,
– розповіла Христина.
Колишній Христини Горняк неочікувано з'явився у її житті / Скриншот з інстаграм-сторіс
"Не можу не ствердити, що така турбота, то є моя слабкість. Навіть я б сказала - моя мова кохання. Та і я менше боялась іти на операцію, бо знала, що він буде поряд, підтримає. І навіть, коли ми не разом, він спитав у лікаря про мене... Приємно", – зауважила блогерка.
Христина Горняк розповіла про турботу від колишнього / Скриншот з інстаграм-сторіс
Що відомо про стан здоров'я Христини ГорнякЕксдружина українського ведучого раніше повідомляла, що хворіє на гідронефроз 4 ступені, атрофію лоханок лівої нирки. Вона їздила до лікаря у Відень, де спеціаліст діагностував, що нирка працює на 30% і зазначив, що поборотися за орган варто. Втім, у червні жінка опублікувала допис, в якому зазначила, що чекає на операцію з видалення нирки. Все ж з'ясувалось, що ліва нирка нормально не функціонує, тому її не вдасться врятувати.
Стосунки Христини Горняк: коротко
У квітні блогерка вперше після розлучення з Володимиром Остапчуком натякнула на нові стосунки, розповівши про свого залицяльника. Тоді вона зізналась, що відчуває метелики в животі, і ці почуття є взаємними. Згодом нотаріус розповіла, що починає закохуватися.
Вже в серпні Христина підтвердила, що перебуває у стосунках. Та ім'я й обличчя бойфренда вона вирішила приховати від аудиторії. Ймовірно, він був іноземцем. Перед цим нотаріус натякала, що пара вже живе разом. Схоже, познайомилися вони у Відні, адже багато часу разом проводили саме там.
Їхні стосунки тривали 8 місяців і в вересні Христина повідомила, що розійшлася з чоловіком.