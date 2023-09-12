Колишня дружина Володимира Остапчука мало розповідала шанувальникам про нового обранця. Відомо, що пара не змогла побудувати щасливі стосунки, тож розійшлася.

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Кіношна зустріч Горняк з ексбойфрендом

Днями екси випадково зустрілися. Христина розповіла, що вирішила прогулятися вечірнім містом і на перехресті зустріла колишнього.

Авто її ексбойфренда зупинилося на світлофорі, де стояла Горняк. За словами блогерки, закохані просто стояли й посміхалися одне до одного. Христина жартує – подумала, що в неї галюцинації.



Христина Горняк випадково зустріла колишнього / Фото з її інстаграм-сторіс

Христина запевняє, що випадкова зустріч була схожа на фільм. Проте що буде далі в її особистому житті – блогерка й гадки не має.

Та зустріч була, як у фільмах, і я дуже щаслива, що вона така сталася… І як не вірити в енергію, в посил Всесвіту і кохання?!,

– написала Горняк.



Христина Горняк випадково зустріла колишнього / Фото з її інстаграм-сторіс

Якими були стосунки Христини Горняк