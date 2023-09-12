Бывшая жена Владимира Остапчука мало рассказывала поклонникам о новом избраннике. Известно, что пара не смогла построить счастливые отношения и разошлась.

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Киношная встреча Горняк с эксбойфрендом

На днях эксы случайно встретились. Кристина рассказала, что решила прогуляться по вечернему городу и на перекрестке встретила бывшего.

Автомобиль ее эксбойфренда остановился на светофоре, где стояла Горняк. По словам блоггерши, влюбленные просто стояли и улыбались друг другу. Кристина шутит – подумала, что у нее галлюцинации.



Кристина Горняк случайно встретила бывшего / Фото с ее инстаграм-сторис

Кристина уверяет, что случайная встреча похожа на фильм. Однако что будет дальше в ее личной жизни – блоггерша и не подозревает.

Но встреча была, как в фильмах, и я очень счастлива, что она такая произошла… И как не верить в энергию, в посыл Вселенной и любви?!,

– написала Горняк.



Кристина Горняк случайно встретила бывшего / Фото с ее инстаграм-сторис

Какими были отношения Кристины Горняк