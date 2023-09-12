Бывшая жена Владимира Остапчука мало рассказывала поклонникам о новом избраннике. Известно, что пара не смогла построить счастливые отношения и разошлась.
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Киношная встреча Горняк с эксбойфрендом
На днях эксы случайно встретились. Кристина рассказала, что решила прогуляться по вечернему городу и на перекрестке встретила бывшего.
Автомобиль ее эксбойфренда остановился на светофоре, где стояла Горняк. По словам блоггерши, влюбленные просто стояли и улыбались друг другу. Кристина шутит – подумала, что у нее галлюцинации.
Кристина Горняк случайно встретила бывшего / Фото с ее инстаграм-сторис
Кристина уверяет, что случайная встреча похожа на фильм. Однако что будет дальше в ее личной жизни – блоггерша и не подозревает.
Но встреча была, как в фильмах, и я очень счастлива, что она такая произошла… И как не верить в энергию, в посыл Вселенной и любви?!,
– написала Горняк.
Кристина Горняк случайно встретила бывшего / Фото с ее инстаграм-сторис
Какими были отношения Кристины Горняк
- В апреле бывшая жена Остапчука впервые намекнула на новые отношения, рассказав о своем поклоннике. Тогда она призналась, что испытывает бабочки в животе, и эти чувства взаимны.
- Впоследствии Кристина призналась, что начинает влюбляться. Ее партнер всячески ее поддерживал, что не могло не радовать. Похоже, они познакомились в Вене, ведь много времени вместе проводили именно там.
- Уже в августе Горняк официально подтвердила, что находится в отношениях. Однако имя и лицо своего бойфренда она скрывала от аудитории. Перед этим нотариус намекала, что пара уже живет вместе.