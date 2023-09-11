Екскоханий Христини Горняк поговорив з її лікарем: що сталося і як на це відреагувала дівчина

На початку осені блогерка та колишня дружина Остапчука, Христина Горняк, повідомила, що розійшлася зі своїм бойфрендом. Втім, днями він неочікувано знову з'явився у житті жінки.

З'ясувалось, що чоловік потурбувався про здоров'я Горняк. Христина повинна була записати на операцію з видалення нирки, проте й досі не зробила цього. Колишній дізнався про це й попросив дівчину піти до лікаря якомога швидше. До того ж він сказав, що поїде з нею, аби та не хвилювалася.

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Колишній Христини Горняк неочікувано з'явився в її житті

Мені написав мій, що був у мого лікаря і той сказав, що я не записалась на операцію, хоча планувала вже. Сказав записатись, що він поїде зі мною. Ну і після того моє серце стало ще дужче сумувати. Буває так, коли разом складно, і відпустити теж,

– розповіла Христина.



Колишній Христини Горняк неочікувано з'явився у її житті / Скриншот з інстаграм-сторіс

, що Христина позначає колишнього бойфренда емодзі у вигляді клубка ниток, оскільки у їхніх стосунках все було заплутано.

Такий жест дуже розчулив Горняк. Вона зауважила, що турбота входить до її мов кохання, тому їй було дуже приємно.

"Не можу не ствердити, що така турбота, то є моя слабкість. Навіть я б сказала - моя мова кохання. Та і я менше боялась іти на операцію, бо знала, що він буде поряд, підтримає. І навіть, коли ми не разом, він спитав у лікаря про мене... Приємно", – зауважила блогерка.



Христина Горняк розповіла про турботу від колишнього / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що відомо про стан здоров'я Христини Горняк Ексдружина українського ведучого раніше повідомляла, що Ексдружина українського ведучого раніше повідомляла, що хворіє на гідронефроз 4 ступені , атрофію лоханок лівої нирки. Вона їздила до лікаря у Відень, де спеціаліст діагностував, що нирка працює на 30% і зазначив, що поборотися за орган варто. Втім, у червні жінка опублікувала допис, в якому зазначила, що чекає на операцію з видалення нирки. Все ж з'ясувалось, що ліва нирка нормально не функціонує, тому її не вдасться врятувати.

Стосунки Христини Горняк: коротко

У квітні блогерка вперше після розлучення з Володимиром Остапчуком натякнула на нові стосунки, розповівши про свого залицяльника. Тоді вона зізналась, що відчуває метелики в животі, і ці почуття є взаємними. Згодом нотаріус розповіла, що починає закохуватися.

Вже в серпні Христина підтвердила, що перебуває у стосунках. Та ім'я й обличчя бойфренда вона вирішила приховати від аудиторії. Ймовірно, він був іноземцем. Перед цим нотаріус натякала, що пара вже живе разом. Схоже, познайомилися вони у Відні, адже багато часу разом проводили саме там.

Їхні стосунки тривали 8 місяців і в вересні Христина повідомила, що розійшлася з чоловіком.