Выяснилось, что мужчина позаботился о здоровье Горняка. Кристина должна была записать на операцию по удалению почки, однако до сих пор не сделала этого. Бывший узнал об этом и попросил девушку пойти к врачу как можно скорее. К тому же он сказал, что поедет с ней, чтобы она не волновалась.

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Бывший Кристины Горняк неожиданно появился в ее жизни

Мне написал мой, что был у моего врача и тот сказал, что я не записалась на операцию, хотя уже планировала. Сказал записаться, что он поедет со мной. Ну и после того мое сердце стало еще сильнее унывать. Бывает так, когда вместе сложно, и отпустить тоже,

– рассказала Кристина.



Бывший Кристины Горняк неожиданно появился в ее жизни / Скриншот из инстаграмм-сторис

Интересно, что Кристина обозначает бывшего бойфренда эмодзи в виде клубка нитей, так как в их отношениях все было запутано. Такой жест очень растрогал Горняк. Она отметила, что забота входит в ее языки любви, поэтому ей было очень приятно.

"Не могу не сказать, что такая забота, это моя слабость. Даже я бы сказала - мой язык любви. Да и я меньше боялась идти на операцию, потому что знала, что он будет рядом, поддержит. И даже когда мы не вместе, он спросил у врача обо мне... Приятно", – сказала блоггерша.



Кристина Горняк рассказала о заботе от бывшего / Скриншот с инстаграмм-сторис

Что известно о состоянии здоровья Кристины Горняк Экс-жена украинского ведущего ранее сообщала, что Экс-жена украинского ведущего ранее сообщала, что болеет гидронефрозом 4 степени , атрофией лоханок левой почки. Она ездила к врачу в Вену, где специалист диагностировал, что почка работает на 30% и отметил, что побороться за орган следует. В июне женщина опубликовала пост, в котором отметила, что ждет операцию по удалению почки. Поскольку выяснилось, что левая почка нормально не функционирует, поэтому ее не удастся спасти.

Отношения Кристины Горняк: коротко

В апреле блоггерша впервые после развода с Владимиром Остапчуком намекнула на новые отношения, рассказав о своем поклоннике. Тогда она призналась, что испытывает бабочки в животе, и эти чувства взаимны. Позже нотариус рассказала, что начинает влюбляться.

Уже в августе Кристина подтвердила, что находится в отношениях. Имя и лицо бойфренда она решила скрыть от аудитории. Вероятно, он был иностранцем. Перед этим нотариус намекала, что пара уже живет вместе. Похоже, они познакомились в Вене, ведь много времени вместе проводили именно там.

Их отношения продолжались 8 месяцев, но в сентябре Кристина сообщила, что разошлась с мужчиной.