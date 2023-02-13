Хорватію на Євробаченні-2023 представить гурт Let 3: чому їхня пісня нагадує глузування з Путіна

Хорватію на Євробаченні-2023 представить гурт Let 3, який відомий своїми провокаційними текстами. У цій пісні вони співають про "маленького недоумка-психопата", а один з виконавців виніс на сцену муляжі ракет.

Гурт Let 3 заснували понад 35 років тому – у далекому 1987-му. Артистів знають через їх провокаційні тексти та неочікувані виступи.

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Хорватію на міжнародному конкурсі Євробачення-2023 представлятиме гурт Let 3 із піснею Mama ŠČ ("Мама ШЧ"). До складу гурту входить п'ять учасників – Дамір Мартинович (бас-гітара, вокал), Зоран Проданович (вокал), Іван Бойчич (ударні), Дражен Бальяк (гітара, мандоліна), Матей Зек (гітара).

Чому пісня гурту Let 3 нагадує глузування з Путіна

Як пише BBC Україна, У пісні є куплет, у якому співають: "Мама цілувала придурка, цього маленького психопата, мерзенного маленького психопата, крокодила-психопата, мамо, я йду на війну".

Деякі фани "Євробачення" інтерпретували ці слова як імовірну критику президента-диктатора Володимира Путіна і повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Хоча самі музиканти поки що не коментували послання своєї композиції.

Додамо, що учасники гурту виступали на сцені в барвистих костюмах, які нагадують офіцерські мундири, а один з них виніс на сцену муляжі ракет.

Деякі користувачі у соцмережах висловлюють захват. "Ця абсолютно хаотична пісня, яка глузує з Путіна та Лукашенка. Мені подобається", – пише користувач твіттера.

Виступ гурту Let 3, які представлятимуть Хорватію на Євробаченні-2023: відео



Самі музиканти наголосили, що "нарешті будуть представляти країну на Євробаченні як сучасну, адже раніше Хорватію безліч разів інтерпретували як недбале диско, танці та інше на рівні".

До слова, до Євробачення-2023 залишилося кілька місяців. Хоч ще не всі країни визначилися з представниками, букмекери вже роблять прогнози щодо переможця. Наразі перше місце пророкують знову Україні – гурту TVORCHI, їхні шанси на лідерство – 33,33%. Слідом за ними йдуть представники Швеції та Норвегії.

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