Про те, що гурт представить Словенію на конкурсі, стало відомо ще восени 2022 року й от днями вийшла пісня, з якою вони виступатимуть на конкурсі в Ліверпулі. Joker Out заснований ще у 2016 році й здобув шалену популярність у своїй країні – там вони є номінантами та переможцями різноманітних премій.

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Зараз у гурті 5 учасників – вокаліст Боян, гітаристи Кріс та Ян, басист Наце і барабанщик Юре. Минулого року у хлопців вийшов другий студійний альбом, а цього року вони захищатимуть честь своєї країни на конкурсі Євробачення.

24 Канал продовжує спецпроєкт "На українську вечірку в Британію", у межах якого ми спілкуємося з учасниками цьогорічного Євробачення, яке замість України приймає Сполучене Королівство. І починаємо нову частину нашого проєкту розмовою з гуртом Joker Out.

Не було тих результатів, яких хотіла Словенія, – чому Joker Out обрали закритим відбором

Щороку Словенія зазвичай обирала представника на Євробачення відкритим національним відбором EMA. Цього року вас обрали закритим відбором. Це була ваша ініціатива, чи вам запропонували?

Останні кілька років Словенія не отримувала тих результатів на Євробаченні, які б хотіла. Тому навіть участь нашої країни у конкурсі була під питанням й було чимало дискусій серед людей. Тож наш мовник вирішив вчинити так, щоб показати, що ми можемо бути успішними на конкурсі.

У нас зараз багато концертів, наприклад у жовтні в нас буде велике шоу, на яке розпродані більшість квитків. Це не була наша ініціатива. Нас попросили й ми погодилися.

Хоча ми планували подаватися на Національний відбір. Але нам запропонували персонально, тож ми сказали "Так".

Довідка. За останні 10 років Словенія тільки 4 рази проходила у фінал Євробачення і найкращим результатом є 14-те місце.

Ваша пісня має назву Carpe diem (з латинської "Лови мить"). Чи могли б ви розповісти більше про неї? Про що ця пісня і який меседж ви хочете донести зі сцени Євробачення?

Ця пісня добра та атмосферна. Сенс простий: життя – це більше, ніж ти можеш побачити та більше, ніж світ тобі демонструє. Події у світі зараз тиснуть на нас, адже відбуваються жахливі речі й люди пригнічені. Напевно, це почалося ще від пандемії COVID-19 і триває дотепер. У інформаційному просторі дуже багато стресу, тривоги та негативу.

Тому наша пісня про те, що потрібно дивитися на життя під іншим, більш позитивним, кутом.

Carpe diem – Joker Out: дивіться відео

Чи була пісня написана спеціально для Євробачення?

І так, і ні. Ми почали працювати над цією піснею, плануючи брати участь у національному відборі… Хоча, все ж так, ця пісня написана для Євробачення, але вона зроблена в нашому класичному стилі.

Тобто ми не пішли свого роду на компроміс із собою і зробили пісню в дусі нашого гурту.

Представимо так добре, наскільки можливо, – гурт про результат на Євробаченні

Фанати дуже високо оцінили вашу пісню, але й ви, мабуть, розумієте, що композиція є частиною успіху. Чимало залежить від виступу на сцені Євробачення. Чи є у вас бачення номера в Ліверпулі?

Насправді ми вже виступали й навіть бачили свій виступ на національному телебаченні. Ми зрозуміли, що людям сподобалась наша енергетика, те, що на сцені ми є самими собою, ніби це просто наш концерт. Тому ми точно збережемо цей дух і на сцені Євробачення.

На жаль, поруч із нами не буде слухачів, як на концертах, адже саме вони роблять цю класну атмосферу, але ми постараємось зберегти її й на сцені в Ліверпулі.

Наш виступ буде трихвилинним концертом гурту Joker Out.

Carpe diem – Joker Out: дивіться відео виступу

Ви є доволі популярним гуртом у своїй країні. Чи не відчуваєте через це особливої відповідальності за свій результат на конкурсі?

Можливо не через нашу популярність, скоріше через те, що не було Нацвідбору, ми були обрані закритим відбором і ми не маємо чіткого доказу, що Словенія хотіла б відправити на конкурс саме нас. Тому відповідальність за виступ на Євробаченні є трохи більшою, але ми не надто зациклюємося на цьому, ми віримо в себе й ми знаємо, що наша пісня хороша й те, що ми зможемо представити Словенію так добре, як це тільки можливо.

Словенія вже понад 20 років не була в десятці кращих на Євробаченні. Чи готові ви виправити це?

Звичайно готові!

Знаю, що ви давно спостерігаєте за Євробаченням і на вашому сайті зазначено, що ваша любов до конкурсу почалася з пісні "Дикі танці", яка представляла Україну у 2004 році. Які ваші улюблені пісні з конкурсу?

Кріс: Waterloo ABBA (Швеція 1974);

Боян: Molitva Марії Шерифович (Сербія 2007);

Наце: "Дикі танці" Руслани (Україна 2004)

Юре: Fairytale Олександра Рибака (Норвегія 2009)

Ян: Fairytale Олександра Рибака і Sentimentai Моніки Лю (Литва 2022).

Щодо улюбленої пісні від України, то хлопці спершу назвали "Дикі танці", але потім згадали про SHUM гурту Go-A і заспівали цю пісню.

SHUM у виконанні Joker Out: дивіться відео

Чекаємо зустрічі, – Joker Out про TVORCHI

Як ви знаєте, в України зараз не найкращі часи, але навіть попри те ми не забуваємо про прекрасне – про музику й про мистецтво і навіть вперше в історії Євробачення ми провели Національний відбір у станції метро, де переміг гурт TVORCHI. Чи чули ви цю пісню?

Кріс: Мені дуже сподобався виступ і навіть не віриться, що це було на станції метро під землею. Як мінімум, воно так не виглядає і це було дуже круто, я навіть не знаю, що додати.

Боян: Чекаємо, щоб почути їх на сцені Євробачення і, звичайно, зустрітися з хлопцями.

Що б ви хотіли зараз сказати українцям, зокрема тим, хто дивитиметься Євробачення у травні?

Хотілося б сказати, що настануть кращі часи. Carpe diem (ловіть мить – 24 Канал). Щодня. І як ми співаємо у своїй пісні: "Жити на повну, ніби завтра не буде".



Joker Out / Фото з інстаграму гурту

Гурт Joker Out виступить у другій половині другого півфіналу 11 травня. До слова, саме цього дня голосуватиме й Україна.