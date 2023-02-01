Вперше з 2017 року українці змогли стежити за подією наживо на телеканалі Суспільне Культура, а також на сайтах Суспільне Культура та Суспільне Євробачення. Коментував церемонію незмінний коментатор пісенного конкурсу Тимур Мірошниченко. Від України в заході взяли участь голова правління Суспільного Мовлення Микола Чернотицький та голова нашої делегації на Євробаченні Оксана Скибінська.

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Під час церемонії мер італійського Турина, який приймав конкурс минулого року, Стефано Ло Руссо передав символічні ключі меру Ліверпуля Джоан Андерсон.

У 2023 році участь в конкурсі візьмуть 37 країн. Їхні представники виступлять у двох півфіналах і фіналі, які проведуть 9, 11 та 13 травня відповідно. За результатами жеребкування, Україна, Велика Британія та Іспанія зможуть голосувати у другому півфіналі. А Франція, Італія та Німеччина голосуватимуть у першому. Нагадаємо, представники цих країн виступлять одразу у фіналі: Україна автоматично потрапила у фінал, бо перемогла минулого року, а інші країни є засновниками конкурсу.

Перший півфінал Євробачення-2023: порядок виступів

  • Сербія
  • Латвія
  • Ірландія
  • Норвегія
  • Португалія
  • Хорватія
  • Мальта
  • Швеція
  • Молдова
  • Швейцарія
  • Ізраїль
  • Нідерланди
  • Фінляндія
  • Азербайджан
  • Чехія


Порядок виступів півфіналістів Євробачення-2023 / Фото з інстаграму "Суспільне. Євробачення".

Другий півфінал Євробачення-2023: порядок виступів

  • Вірменія
  • Кіпр
  • Румунія
  • Данія
  • Бельгія
  • Ісландія
  • Греція
  • Естонія
  • Албанія
  • Австралія
  • Австрія
  • Литва
  • Сан-Марино
  • Словенія
  • Грузія
  • Польща


Порядок виступів півфіналістів Євробачення-2023 / Фото з інстаграму "Суспільне. Євробачення".

Євробачення-2023: що важливо знати

  • Євробачення-2023 прийме Ліверпуль. Конкурс пройде на арені M&S Bank Arena, яка може вмістити 11 тисяч глядачів.
  • Попри те, що конкурс проходитиме у Великій Британії, його організовуватимуть від імені України.
  • Символічно, що на логотипі є український прапор.
  • У головному пісенному конкурсі візьмуть участь 37 країн. Цього року Євробачення пройде без Болгарії, Чорногорії та Північної Македонії. Вони відмовилися від участі через брак фінансування.
  • Україну представлятиме гурт TVORCHI з піснею Heart Of Steel.