Вперше з 2017 року українці змогли стежити за подією наживо на телеканалі Суспільне Культура, а також на сайтах Суспільне Культура та Суспільне Євробачення. Коментував церемонію незмінний коментатор пісенного конкурсу Тимур Мірошниченко. Від України в заході взяли участь голова правління Суспільного Мовлення Микола Чернотицький та голова нашої делегації на Євробаченні Оксана Скибінська.
Важливо Під трек Kalush: у Ліверпулі показали логотип і гасло Євробачення-2023 – українцям сподобається
Під час церемонії мер італійського Турина, який приймав конкурс минулого року, Стефано Ло Руссо передав символічні ключі меру Ліверпуля Джоан Андерсон.
У 2023 році участь в конкурсі візьмуть 37 країн. Їхні представники виступлять у двох півфіналах і фіналі, які проведуть 9, 11 та 13 травня відповідно. За результатами жеребкування, Україна, Велика Британія та Іспанія зможуть голосувати у другому півфіналі. А Франція, Італія та Німеччина голосуватимуть у першому. Нагадаємо, представники цих країн виступлять одразу у фіналі: Україна автоматично потрапила у фінал, бо перемогла минулого року, а інші країни є засновниками конкурсу.
Перший півфінал Євробачення-2023: порядок виступів
- Сербія
- Латвія
- Ірландія
- Норвегія
- Португалія
- Хорватія
- Мальта
- Швеція
- Молдова
- Швейцарія
- Ізраїль
- Нідерланди
- Фінляндія
- Азербайджан
- Чехія
Порядок виступів півфіналістів Євробачення-2023 / Фото з інстаграму "Суспільне. Євробачення".
Другий півфінал Євробачення-2023: порядок виступів
- Вірменія
- Кіпр
- Румунія
- Данія
- Бельгія
- Ісландія
- Греція
- Естонія
- Албанія
- Австралія
- Австрія
- Литва
- Сан-Марино
- Словенія
- Грузія
- Польща
Порядок виступів півфіналістів Євробачення-2023 / Фото з інстаграму "Суспільне. Євробачення".
Євробачення-2023: що важливо знати
- Євробачення-2023 прийме Ліверпуль. Конкурс пройде на арені M&S Bank Arena, яка може вмістити 11 тисяч глядачів.
- Попри те, що конкурс проходитиме у Великій Британії, його організовуватимуть від імені України.
- Символічно, що на логотипі є український прапор.
- У головному пісенному конкурсі візьмуть участь 37 країн. Цього року Євробачення пройде без Болгарії, Чорногорії та Північної Македонії. Вони відмовилися від участі через брак фінансування.
- Україну представлятиме гурт TVORCHI з піснею Heart Of Steel.