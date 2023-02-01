Вперше з 2017 року українці змогли стежити за подією наживо на телеканалі Суспільне Культура, а також на сайтах Суспільне Культура та Суспільне Євробачення. Коментував церемонію незмінний коментатор пісенного конкурсу Тимур Мірошниченко. Від України в заході взяли участь голова правління Суспільного Мовлення Микола Чернотицький та голова нашої делегації на Євробаченні Оксана Скибінська.

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Під час церемонії мер італійського Турина, який приймав конкурс минулого року, Стефано Ло Руссо передав символічні ключі меру Ліверпуля Джоан Андерсон.

У 2023 році участь в конкурсі візьмуть 37 країн. Їхні представники виступлять у двох півфіналах і фіналі, які проведуть 9, 11 та 13 травня відповідно. За результатами жеребкування, Україна, Велика Британія та Іспанія зможуть голосувати у другому півфіналі. А Франція, Італія та Німеччина голосуватимуть у першому. Нагадаємо, представники цих країн виступлять одразу у фіналі: Україна автоматично потрапила у фінал, бо перемогла минулого року, а інші країни є засновниками конкурсу.

Перший півфінал Євробачення-2023: порядок виступів

Сербія

Латвія

Ірландія

Норвегія

Португалія

Хорватія

Мальта

Швеція

Молдова

Швейцарія

Ізраїль

Нідерланди

Фінляндія

Азербайджан

Чехія



Порядок виступів півфіналістів Євробачення-2023 / Фото з інстаграму "Суспільне. Євробачення".

Другий півфінал Євробачення-2023: порядок виступів

Вірменія

Кіпр

Румунія

Данія

Бельгія

Ісландія

Греція

Естонія

Албанія

Австралія

Австрія

Литва

Сан-Марино

Словенія

Грузія

Польща



Порядок виступів півфіналістів Євробачення-2023 / Фото з інстаграму "Суспільне. Євробачення".

Євробачення-2023: що важливо знати