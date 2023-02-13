Группа Let 3 была основана более 35 лет назад – в далеком 1987-м. Артистов знают из-за их провокационных текстов и неожиданных выступлений.
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На международном конкурсе Евровидения-2023 Хорватию будет представлять группа Let 3 с песней Mama ŠČ ("Мама ШЧ"). В состав группы входит пять участников – Дамир Мартынович (бас-гитара, вокал), Зоран Проданович (вокал), Иван Бойчич (ударные), Дражен Бальяк (гитара, мандолина), Матей Зек (гитара).
Почему песня группы Let 3 напоминает насмешку над Путиным
Как пишет BBC Украина, в песне есть куплет, в котором поют: "Мама целовала придурка, этого маленького психопата, гнусного маленького психопата, крокодила-психопата, мама, я иду на войну".
Некоторые фаны "Евровидения" интерпретировали эти слова как вероятную критику президента-диктатора Владимира Путина и полномасштабное вторжение России в Украину. Хотя сами музыканты пока не комментировали послание своей композиции.
Добавим, что участники группы выступали на сцене в красочных костюмах, напоминающих офицерские мундиры, а один из них вынес на сцену муляжи ракет.
Некоторые пользователи в соцсетях выражают восторг. "Эта абсолютно хаотична песня, которая смеется над Путиным и над Лукашенком. Мне нравится", – пишет пользователь твиттера.
Выступление группы Let 3, представляющих Хорватию на Евровидении-2023: видео
Сами музыканты подчеркнули, что "наконец-то будут представлять страну на Евровидении как современную, ведь раньше Хорватию множество раз интерпретировали как небрежное диско, танцы и прочее на уровне".
К слову, до Евровидения-2023 осталось несколько месяцев. Хотя еще не все страны определились с представителями, букмекеры уже делают прогнозы относительно победителя. Сейчас первое место прочат снова Украина и – группы TVORCHI, их шансы на лидерство – 33,33%. Следом за ними следуют представители Швеции и Норвегии.
Известны первые представители стран на Евровидении-2023
- Италию представит певец Марк Менгони с песней Due vite. Интересно, что 10 лет назад он уже выступал на сцене Евровидения и занял 7 место.
- Словения своим представителем выбрала молодую и энергичную группу Joker Out с треком Carpe diem. Больше об участниках группы можно узнать в интервью, которое дал коллектив 24 Канала.
- От Чехии в Ливерпуль поедет группа VESNA с песней My sister's crown, которая будет звучать на нескольких языках – английском, чешском, болгарском, а припев – на украинском. Однако в сети до сих пор продолжаются споры, действительно ли это поддержка для Украины, а не распространение вредных нарративов о братстве.
- Украина будет представлять группу TVORCHI с песней Heart Of Steel в финале, 13 мая. Порядок выступлений можно просмотреть по ссылке.
- В конкурсе примут участие 37 стран. Их представители выступят в двух полуфиналах и финале, которые проведут 9, 11 и 13 мая 2023 года. Евровидение состоится на Ливерпульской арене в Великобритании.