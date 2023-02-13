Артист Марко Менгоні зумів вибороти перемогу серед 28 претендентів на музичному фестивалі Сан-Ремо за право представляти Італію на конкурсі. Він вже підтвердив свою участь у Євробаченні-2023.

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Менгоні разом обирали журі, преса та глядачі. Співак у конкурсі виконав пісню Due vite, з якою і поїде на Євробачення. Цікаво, що композиція так зачарувала італійців, що за неї артисту врученили трофей.

Нагадаємо, що рівно 10 років тому у 2013 Марко Менгоні представляв свою країну на Євробаченні з піснею L’Essenziale. Тоді він посів у конкурсі 7 місце.

Артист Марко Менгоні народився і виріс в Італії. З початком кар'єри у 2009 році, коли він виграв у 3 сезоні італійського X-Factor, то швидко став популярним. І тепер співак вдруге представить Італію на Євробаченні.

Марко Менгоні заспівав пісню Due vite, з якою поїде на Євробачення: відео



Довідка! Італія брала участь на Євробаченні 47 разів. З них три виявилися переможними – у 1964, 1990 та 2021 роках. Найгірший результат був у 1966 році – тоді італійці опинилися на останньому місці.

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