Артист Марко Менгоні зумів вибороти перемогу серед 28 претендентів на музичному фестивалі Сан-Ремо за право представляти Італію на конкурсі. Він вже підтвердив свою участь у Євробаченні-2023.
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Менгоні разом обирали журі, преса та глядачі. Співак у конкурсі виконав пісню Due vite, з якою і поїде на Євробачення. Цікаво, що композиція так зачарувала італійців, що за неї артисту врученили трофей.
Нагадаємо, що рівно 10 років тому у 2013 Марко Менгоні представляв свою країну на Євробаченні з піснею L’Essenziale. Тоді він посів у конкурсі 7 місце.
Артист Марко Менгоні народився і виріс в Італії. З початком кар'єри у 2009 році, коли він виграв у 3 сезоні італійського X-Factor, то швидко став популярним. І тепер співак вдруге представить Італію на Євробаченні.
Марко Менгоні заспівав пісню Due vite, з якою поїде на Євробачення: відео
Що відомо про Євробачення-2023
- У конкурсі візьмуть участь 37 країн. Їхні представники виступлять у двох півфіналах і фіналі, які проведуть 9, 11 та 13 травня 2023 року.
- Євробачення відбудеться на Ліверпульській арені, яку називають M&S Bank Arena. Вона розташована в центрі міста та може вмістити близько 11 тисяч глядачів. В мережі вже показали, як виглядатиме сцена Євробачення-2023.
- Гасло цьогорічного конкурсу – United by music – "Об'єднані музикою". Тоді як логотип – барвистий ефект електрокардіограми, що створює ланцюжок сердець. Вони у різноманітних кольорах – це жовтий, синій і фіолетовий з рожевим.
- Україну представлятиме гурт TVORCHI з піснею Heart Of Steel у фіналі, 13 травня. Порядок виступів можна переглянути за посиланням.