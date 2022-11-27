У 5 випуску Алекс попрощався з Юлею Кавчук, бо вона нібито невпевнена в собі. Цьому дуже зраділи інші учасниці, адже на одну конкурентку стало менше. Та радості не поділила Аліна Єршова.

До слова Холостяк 12 сезон 5 випуск: напружений тиждень у Дубаї та пристрасні поцілунки

Аліна знову розкритикувала "Холостяка"

Дівчина зізналася, що не раділа, коли Юля покинула проєкт. Кавчук прийшла на "Холостяк" зі щирим бажанням зустріти своє кохання, але не склалося. Аліні шкода Юлю.

Обговорювати когось з дівчат поза спиною – мені не цікаво. Тим паче якщо ця дівчина вже покинула проєкт. Тим паче якщо я знала про її почуття до Алекса. Радіти чужому горю, для мене, – танці на кістках,

– висловилася Аліна в інстаграмі.