Вже п'ять тижнів вся країна спостерігає за розвитком подій на найромантичнішому реаліті-шоу "Холостяк", передає 24 канал. Бізнесмен Алекс Топольський вражає дівчат оригінальними побаченнями, кожна учасниця прагне підкорити його, однак не всім вдається це зробити. Що показали у 5 випуску суперечливого проєкту, який пройшов у Дубаї, – дивіться далі.

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Приїзд у Дубаї та сварки між дівчатами

Цей тиждень дівчата з "Холостяком" провели в сонячному Дубаї. Господинею дому цього разу є Юлія, тому дівчина вирішила розселити дівчат так, як їй захотілось. Таке рішення Юлії не сподобалося іншим учасницям, тому вони поселилися так, як хотіли.

Згодом Юлія попросила вибачення перед іншими дівчатами і зізналася, що таким чином хотіла всіх пересварити. Але й далі Юлія почала диктувати свої правила, які не подобалися іншим учасницям. Без конфліктів не обійшлося. Дівчата бачили, що Юля невпевнена в собі та користувалися цим.

Марина вирішила розповісти про пристрасний поцілунок з Алексом. Це засмутило дівчат і викликало ще більше суперечок.



"Холостяк" 5 випуск / Фото з інстаграму шоу

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Плавання і пристрасний поцілунок з Вікою

Білу троянду минулого тижня отримала Віка, тому вона мала можливість загадати бажання. Дівчина захотіла поплавати з Алексом і він радо здійснив її бажання. "Холостяк" запросив Віку на прогулянку узбережжям, що приємно здивувало її.

Алекс підготував для Віки пікнік на пляжі під час заходу сонця. Вони багато розмовляли, а потім пішли купатися. Це дуже зблизило й не обійшлося без пристрасного поцілунку. Було багато романтичних моментів, щирих почуттів. Віка зізналася, що закохалася в Алекса.

У нас зародилися стосунки. Сьогодні,

– сказала Віка.



Поцілунок Віки та Алекса / Скриншот з відео

Парне побачення з Лізою та Роксоланою

Алекс запросив Лізу та Роксолану в пустелю. Він запропонував дівчатам доєднатися до арабських традицій, бедуїнів. Побачення почалося зі смакування арабською кавою у надзвичайно красивій локації. За розмовою ділилися сімейними історіями, однак Єлизавета була не дуже говіркою. Алекс запросив її на приватний діалог, сподіваючись, що так вдасться більше поспілкуватися з дівчиною.

Ліза розповіла, як допомагає людям, це була коротка, але відверта розмова. Топольський зізнався, що це спілкування сподобалося йому більше, ніж на першому побаченні.

Згодом він запросив Роксолану на прогулянку з верблюдами. Це була четверта зустріч Алекса та Роксолани, однак дівчина не проявляла жодної ініціативи в розмові, від неї не було жодних питань. Тому діалог ініціював Алекс. Він захотів поговорити про батька дівчини, адже вона рідко згадує про нього. І ця розмова вийшла дуже душевною.

Але вкінці побачення "Холостяк" нікому з дівчат не дав троянду. Схоже, що до двох учасниць у нього є питання.



Побачення Алекса з Лізою та Роксоланою / Скриншот з відео

Групове побачення з Юлею, Катею та Сашею

Щоб побачення було успішним, спочатку Алекс усамітнився з кожною з дівчат. Вони відправилися на ринок зі спеціями, а після цього в супермаркет за інгредієнтами. На ринку пов'язка на очах була в дівчат, а в супермаркеті – в Алекса. І так обирали інгредієнти для страв:

Юля – ромашка, Алекс – лаваш;

Катя – карі, Алекс – риба;

Саша – кардамон; Алекс – гарбуз.



Алекс та Саша в супермаркеті / Скриншот з відео

А після покупок вони всі разом відправилися на кухню. Там кожна з дівчат хотіла привернути увагу. Алекс зауважив, що найсильніший зв'язок у нього був з Катею. "Холостяк" використав свій шанс і загадав бажання Катерині – захотів, щоб дівчина здивувала його.

Під час індивідуального спілкування Юля зізналася, що цього тижня почувається погано. Дівчина не змогла впоратися з роллю господарки дому, бо дуже закомплексована. Оскільки Алексу важливо, щоб поруч з ним була впевнена дівчина, то він не бачить продовження стосунків з Юлею і вирішив попрощатися з нею. До того ж Юлі психологічно складно перебувати на проєкті і вона не приховує цього. Учасниця мала щирі почуття до "Холостяка", але тепер плакала від суму та розгубленості, бо не хотіла прощатися з Алексом.



Алекс попрощався з Юлею / Скриншот з відео

Розмова з Юлею була нелегкою, але ситуацію виправила вечеря з Катею та Сашею, де дівчата пригостили Алекса стравами, які приготували.

А спілкування з Сашею було інтимніше – багато тактильних моментів, поцілунків.



Поцілунок Алекса та Саші / Скриншот з відео

Нагадаємо, у 4 випуску "Холостяка" Алекс Топольський запросив Сашу Погорєлову на індивідуальне побачення, де вона на все мала відповідати "так". Вони так вийшли з зони комфорту, що в караоке відбувся перший поцілунок сезону. Для головного героя це нібито був довгоочікуваний момент. Однак за такий поцілунок Алекса розкритикували. Що він відповів – читайте тут.

Коктейльна вечірка та гра "Дебати" від Решетника

Два дні дівчата шили подарунки для Алекса. Під час зустрічі "Холостяк" вгадував, хто який подарунок підготував для нього. Такий сюрприз неабияк сподобався Топольському.



Зустріч Алекса з дівчатами / Скриншот з відео

Алекс захотів поспілкуватися з Аліною, бо вона негативно відреагувала на те, що Юля покинула проєкт. Дівчина пояснила свою позицію – не хоче радіти тому, що пішла близька їй людина. Аліна була відвертою і цим вкотре підкорила "Холостяка".

Повернувшись, Аліна та Алекс приєдналися до гри "Дебати", яку запропонував Григорій Решетник. Всі мали можливість висловитися і вибрати позицію, яка була більш аргументованою.

"Чоловіки на пологах" – Алекс і Григорій.

"Секс на першому побаченні" – Катя та Роксолана.

"Чоловік у декреті" – Юля та Саша.

"Пластичні операції" – Віка та Саша.

"Спільний сімейний бюджет" – Марина та Ліза.

Не обійшлось без суперечок, дівчата показували свої характери. Алекс спостерігав за цим, зміг більше дізнатися про кожну з учасниць.

Церемонія троянд

Цього тижня на церемонії троянд Алекс захотів окремо поспілкуватися з кожною з дівчат.

Саша за свою щирість, чесність, спільні моменти отримала від "Холостяка" червону троянду.

за свою щирість, чесність, спільні моменти отримала від "Холостяка" червону троянду. Віка отримала рожеву троянду, а це означає, що наступного тижня вона буде господаркою дому.

отримала рожеву троянду, а це означає, що наступного тижня вона буде господаркою дому. Аліну та Олександру Алекс запросив удвох через конфлікт, який виник у них на коктейльній вечірці – дівчата мали суперечку, кричали одна на одну. Після розмови червону троянду отримала Аліна, а Саша повернулася до дівчат з білою трояндою в руках.



Саша отримала білу троянду / Скриншот з відео