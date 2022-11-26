П'ятий тиждень на проєкті "Холостяк" не обійшовся без сюрпризів у Дубаї, адже дівчата з "Холостяком" побували саме там. Нижче дізнайтеся, кого з дівчат не побачимо у наступному випуску.

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Під час побачення Алекс попрощався з Юлею, яка минулого тижня отримала букет рожевих і жовтих троянд. Дівчина була господинею дому, але не змогла показати впевненість у собі. "Холостяк" зазначив, що не бачить майбутнього з невпевною дівчиною, тому вирішив попрощатись.



Юля покинула шоу / Фото з інстаграму "Холостяка"

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На церемонії троянд Алекс вирішив попрощатися з Роксоланою. "Холостяк" не бачить зацікавленості дівчини у спілкуванні з ним, тому не може будувати стосунки. Але Роксолана вважає, що він просто не зрозумів її почуттів.



Роксолана покинула шоу / Фото з інстаграму "Холостяка"

Вже наступного тижня за серце головного "Холостяка" країни Алекса Топольського продовжать боротьбу 8 дівчат.