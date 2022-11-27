В 5 выпуске Алекс простился с Юлей Кавчук, потому что она якобы неуверенная в себе. Этому очень обрадовались другие участницы, ведь на одну конкурентку стало меньше. Но радости не разделила Алина Ершова.

К слову Холостяк 12 сезон 5 выпуск: напряженная неделя в Дубае и страстные поцелуи

Алина снова раскритиковала "Холостяка"

Девушка призналась, что не радовалась, когда Юля покинула проект. Кавчук пришла на "Холостяк" с искренним желанием встретить свою любовь, но не сложилось. Алине жалко Юлю.

Обсуждать кого-то из девушек за спиной – мне неинтересно. Тем более, если эта девушка уже покинула проект. Тем более, если я знала о ее чувствах к Алексу. Радоваться чужому горю для меня – танцы на костях,

– высказалась Алина в инстаграме.