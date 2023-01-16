"Холостяк" розповів про реакцію мами на вибір у фіналі та зробив неочікувану заяву про дітей

13 січня відбувся фінал 12 сезону шоу "Холостяк", де Алекс Топольський обрав Катю. Тепер чоловік розповів, чи схвалила такий вибір його мама.

Перед вирішальним вибором "Холостяк" Алекс Топольський познайомив Сашу Мудру та Катю зі своєю мамою. Це сталося у фінальному випуску проєкту. Хоча Наталії Володимирівні сподобалися обидвоє дівчат, але вона припускала, що саме з Катею можна побудувати довгострокові стосунки.

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Що мама Алекса сказала йому про вибір у фіналі "Холостяка"

"Мамі імпонували обидві дівчини. Але вона, як і у випуску, припустила, що з Катею більша ймовірність створити тривалі стосунки, культивуючи сімейні цінності. І я радий, що наші думки зійшлися", – поділився Топольський.



Топольський про реакцію мами на вибір у фіналі / Скриншот інстаграм-сторіс "Холостяка"

Зараз Алекс мріє про сім'ю з двома дітьми – сином і донькою. Однак невідомо, чи будуватиме цю сім'ю з обраницею з "Холостяка". Чи продовжилися стосунки Каті та Алекса після фіналу стане відомо вже цієї п'ятниці, 20 січня, після виходу пост-шоу. Наразі відомо, що фінал Топольський дивився на Балі, де відпочиває зараз, а Катя – в Києві, разом з іншими учасницями проєкту.

Однак у соцмережах після фіналу Алекс опублікував серію світлин з обраницею. На фото Алекс та Катя зображені щасливими, не приховують своїх почуттів. У підписі до фотографій Топольський назвав дівчину "рідною людиною".

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