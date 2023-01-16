Перед решающим выбором "Холостяк" Алекс Топольский познакомил Сашу Мудру и Катю со своей матерью. Это произошло в финальном выпуске проекта. Хотя Наталье Владимировне понравились обе девочки, но она предполагала, что именно с Катей можно построить долгосрочные отношения.
К теме "Холостяк" Алекс Топольский объяснил, почему в финале выбрал Катю, а не Сашу
Что мама Алекса сказала ему о выборе в финале "Холостяка"
"Маме импонировали обе девушки. Но она, как и в выпуске, предположила, что с Катей больше вероятность создать длительные отношения, культивируя семейные ценности. И я рад, что наши мысли сошлись", – поделился Топольский.
Топольский о реакции мамы на выбор в финале / Скриншот инстаграм-сторис "Холостяка"
Сейчас Алекс мечтает о семье с двумя детьми – сыном и дочерью. Однако неизвестно, будет ли строить эту семью с избранницей из "Холостяка". Продолжились ли отношения Кати и Алекса после финала станет известно уже в эту пятницу, 20 января, после выхода пост-шоу. Пока известно, что финал Топольский смотрел на Бали, где отдыхает сейчас, а Катя – в Киеве, вместе с другими участницами проекта.
Однако в соцсетях после финала Алекс опубликовал серию фотографий с избранницей. На фото Алекс и Катя изображены счастливыми, не скрывают своих чувств. В подписи к фотографиям Топольский назвал девушку "родным человеком".
Финал 12 сезона "Холостяка": главное
- Биографию победительницы Кати Лозовицкой можете прочитать здесь.
- В сети поддержали выбор Алекса, но отметили, что Катя достойна лучшего мужчины, чем он.
- После финала Саша Мудра опубликовала лаконичный пост, в котором поблагодарила зрителей за любовь и поддержку. Девушка разочарована выбором Алекса, но не сомневается, что у нее будет светлое будущее.
- "Холостяк" объяснил, почему выбрал Катю, а не Сашу. Выяснилось, что у Алекса Топольского были девушки, похожие на Сашу Мудрую – драйвовые, характерные, вспыльчивые, а с такими, как Катя, он никогда не встречался. Она якобы больше подходит для создания семьи, о которой он так редко заикался на проекте.