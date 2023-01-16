Перед вирішальним вибором "Холостяк" Алекс Топольський познайомив Сашу Мудру та Катю зі своєю мамою. Це сталося у фінальному випуску проєкту. Хоча Наталії Володимирівні сподобалися обидвоє дівчат, але вона припускала, що саме з Катею можна побудувати довгострокові стосунки.
До теми "Холостяк" Алекс Топольський пояснив, чому у фіналі обрав Катю, а не Сашу
Що мама Алекса сказала йому про вибір у фіналі "Холостяка"
"Мамі імпонували обидві дівчини. Але вона, як і у випуску, припустила, що з Катею більша ймовірність створити тривалі стосунки, культивуючи сімейні цінності. І я радий, що наші думки зійшлися", – поділився Топольський.
Топольський про реакцію мами на вибір у фіналі / Скриншот інстаграм-сторіс "Холостяка"
Зараз Алекс мріє про сім'ю з двома дітьми – сином і донькою. Однак невідомо, чи будуватиме цю сім'ю з обраницею з "Холостяка". Чи продовжилися стосунки Каті та Алекса після фіналу стане відомо вже цієї п'ятниці, 20 січня, після виходу пост-шоу. Наразі відомо, що фінал Топольський дивився на Балі, де відпочиває зараз, а Катя – в Києві, разом з іншими учасницями проєкту.
Однак у соцмережах після фіналу Алекс опублікував серію світлин з обраницею. На фото Алекс та Катя зображені щасливими, не приховують своїх почуттів. У підписі до фотографій Топольський назвав дівчину "рідною людиною".
Фінал 12 сезону "Холостяка": головне
- Біографію переможниці Каті Лозовицької можете прочитати тут.
- У мережі підтримали вибір Алекса, але зазначили, що Катя гідна кращого чоловіка, ніж він.
- Після фіналу Саша Мудра опублікувала лаконічний допис, у якому подякувала глядачам за любов і підтримку. Дівчина розчарована вибором Алекса, але не сумнівається, що в неї буде світле майбутнє.
- "Холостяк" пояснив, чому обрав Катю, а не Сашу. З'ясувалося, що в Алекса Топольського були дівчата, схожі на Сашу Мудру – драйвові, характерні, запальні, а з такими, як Катя, він ніколи не зустрічався. Вона нібито більше підходить для створення сім'ю, про яку він так рідко заїкався на проєкті.