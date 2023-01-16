Перед вирішальним вибором "Холостяк" Алекс Топольський познайомив Сашу Мудру та Катю зі своєю мамою. Це сталося у фінальному випуску проєкту. Хоча Наталії Володимирівні сподобалися обидвоє дівчат, але вона припускала, що саме з Катею можна побудувати довгострокові стосунки.

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Що мама Алекса сказала йому про вибір у фіналі "Холостяка"

"Мамі імпонували обидві дівчини. Але вона, як і у випуску, припустила, що з Катею більша ймовірність створити тривалі стосунки, культивуючи сімейні цінності. І я радий, що наші думки зійшлися", – поділився Топольський.



Топольський про реакцію мами на вибір у фіналі / Скриншот інстаграм-сторіс "Холостяка"

Зараз Алекс мріє про сім'ю з двома дітьми – сином і донькою. Однак невідомо, чи будуватиме цю сім'ю з обраницею з "Холостяка". Чи продовжилися стосунки Каті та Алекса після фіналу стане відомо вже цієї п'ятниці, 20 січня, після виходу пост-шоу. Наразі відомо, що фінал Топольський дивився на Балі, де відпочиває зараз, а Катя – в Києві, разом з іншими учасницями проєкту.

Однак у соцмережах після фіналу Алекс опублікував серію світлин з обраницею. На фото Алекс та Катя зображені щасливими, не приховують своїх почуттів. У підписі до фотографій Топольський назвав дівчину "рідною людиною".

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