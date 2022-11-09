У Нью-Йорку, Росії та Україні: де зараз всі "Холостяки" і чим вони займаються

За 12 років у реаліті-шоу "Холостяк" були різні головні герої: спортсмени, бізнесмени, пілоти тощо. Зараз деякі чоловіки вже мають власні сім'ї, а деякі досі шукають своє кохання. На жаль, у час повномасштабної війни не всі "Холостяки" допомагають Україні.

У матеріалі 24 каналу дізнайтеся, де зараз ті чоловіки, за серця яких протягом 12-ти років боролися українки. Хто з них допомагає навіть з-за океану, а хто мовчить про війну?

Вас може зацікавити "Холостяк": як змінилися учасниці всіх сезонів реаліті-шоу

Максим Чмерковський

Танцівник родом з Одеси тривалий час проживає в США. Там він має дружину та сина. Повномасштабна війна застала Максима у Києві. Згодом він поїхав до Польщі, а звідти – в США. Він разом з сім'єю збудував модульне містечко на Львівщині, яке прийняло десятки українських родин.

Френсіс Олександр Метю Романов

Нащадок царської династії Романових, фотограф Френсіс Метью у соцмережах жодного разу не згадував про війну в Україні. Він продовжує подорожувати, займатися рафтингом і скелелазінням. Хоча у 2012 році, коли Френсіс обрав у фіналі "Холостяка" Олену Ряснову з Запоріжжя, навіть переїхав заради неї в Україну. Та через пів року вони розійшлися і чоловік повернувся на батьківщину.

Андрій Іскорнєв

Головний герой 3 сезону "Холостяка" є пластичним хірургом, родом з Росії. Судячи з інстаграму Іскорнєва, зараз він мешкає в США, про війну в Україні мовчить. Той, за чиє серця українки боролися на реаліті-шоу, тепер підтримує вбивства їхніх земляків.

Костянтин Євтушенко

Підприємець Костянтин Євтушенко зайняв активну проукраїнську позицію. Він перейшов на українську мову та працює над вдосконаленням нашої країни – є керівним партнером першого в Україні інноваційного парку. Хоча Костянтин неактивний у соцмережах, але свою позицію чітко показує.

Сергій Мельник

Футболіст Сергій Мельник родом з Одеси, яка часто потрапляє під ворожі обстріли. До війни Сергій розмовляв російською, а зараз повністю перейшов на українську мову. У своєму інстаграмі він часто публікує дописи про війну, події в Україні, оголошує збори коштів для наших захисників і звітує, що придбав на них. Оскільки в спортсмена велика аудиторія прихильників, він закликає до боротьби.

Іраклі Макацарія

Герой "Холостяка-6" зараз живе в Грузії, одружився з землячкою. З перших днів повномасштабної війни він підтримав Україну. Іраклі підіймав український прапор, а також показував гуманітарну допомогу, яку сортував для українців в Грузії. На сторінці в Іраклі було декілька дописів про війну.

Дмитро Черкасов

Чоловік під час війни залишився в Україні, а його дружина з дітьми поїхали за кордон. Олександра Черкасова повідомила, що отримала нагороду "За вірність українському народу". Втім, користувачі мережі не зрозуміли, за які заслуги жінка отримала відзнаку. Тому позиція подружжя і ставлення до нього українців неоднозначні.

Рожден Анусі

Музикант народився в Одесі, але зараз вирішив продовжити кар'єру в Росії, яка неодноразово запускала ракети по рідному місту. У січні Рожден анонсував концерт в Санкт-Петербурзі. Від початку повномасштабної війни не висловлювався проти війни, а його сторінка в інстаграмі недоступна для користувачів соціальної мережі в Україні.

Нікіта Добринін

Ведучий та головний герой "Холостяка-9" на початку війни вступив до лав територіальної оборони. Коли окупантів вигнали з Київщини, Нікіта повернувся до роботи, став ведучим програми "ЖВЛ". Зараз він працює на телебаченні, має кілька спільних проєктів з дружиною, постійно донатить на ЗСУ. У травні Нікіта Добринін та Даша Квіткова передали у фонд Притули мільйон гривень.

Максим Михайлюк

Пілот Максим Михайлюк не активний у соціальних мережах, рідко показує, що робить, де перебуває. Але на початку літа чоловік публікував фото у військовій формі та зі зброєю в руках.

Михайло Заливако

Герой 11 сезону "Холостяка" родом з Харкова. На проєкті Михайло неодноразово розповідав, як любить Харків і хоче жити лише там. Від початку повномасштабної війни рідне місто Заливаки перебуває під постійними обстрілами, а сам Михайло на початку жовтня відправився у США. Тоді публікував відео з Нью-Йорка. Де він зараз невідомо, оскільки не з'являється, у соцмережах.

Алекс Топольський

У 12 сезоні "Холостяка", прем'єра якого відбулася 28 жовтня, дівчата борються за серце бізнесмена Алекса Топольського. Хлопець родом зі Львова, але 24 лютого був не в рідному місті. Тривалий час він живе в США. Алекс підтримує Україну, перейшов на українську мову, але наразі незрозуміло, як саме допомагає країні перемогти.