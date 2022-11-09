В материале 24 канала узнайте, где сейчас те мужчины, за сердца которых 12 лет боролись украинки. Кто из них помогает даже из-за океана, а кто молчит о войне?

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Максим Чмерковский

Танцовщик родом из Одессы длительное время проживает в США. Там у него есть жена и сын. Полномасштабная война застала Максима в Киеве. Впоследствии он уехал в Польшу, а оттуда – в США. Он вместе с семьей построил модульный городок во Львовской области, который принял десятки украинских семей.

Фрэнсис Александр Мэтю Романов

Потомок царской династии Романовых фотограф Фрэнсис Мэтью в соцсетях ни разу не упоминал о войне в Украине. Он продолжает путешествовать, заниматься рафтингом и скалолазанием. Хотя в 2012 году, когда Фрэнсис выбрал в финале "Холостяка" Елену Ряснову из Запорожья, даже переехал ради нее в Украину. Но через полгода они разошлись и мужчина вернулся на родину.

Андрей Искорнев

Главный герой 3 сезона "Холостяка" является пластическим хирургом, родом из России. Судя по инстаграмме Искорнева, сейчас он живет в США, о войне в Украине молчит. Тот, за чьи сердца украинки сражались на реалити-шоу, теперь поддерживает убийства их земляков.

Константин Евтушенко

Предприниматель Константин Евтушенко занял активную проукраинскую позицию. Он перешел на украинский язык и работает над усовершенствованием нашей страны – является управляющим партнером первого в Украине инновационного парка. Хотя Константин неактивен в соцсетях, но свою позицию ясно показывает.

Сергей Мельник

Футболист Сергей Мельник родом из Одессы, которая часто попадет под вражеские обстрелы. До войны Сергей разговаривал по-русски, а сейчас полностью перешел на украинский язык. В своем инстаграмме он часто публикует сообщения о войне, событиях в Украине, объявляет сбор средств для наших защитников и отчитывается, что приобрел на них. Поскольку у спортсмена большая аудитория поклонников, он призывает к борьбе.

Иракли Макацария

Герой "Холостяка-6" сейчас живет в Грузии, женился на землячке. С первых дней полномасштабной войны он поддержал Украину. Иракли поднимал украинский флаг, а также показывал гуманитарную помощь, которую сортировал для украинцев в Грузии. На странице в Иракле было несколько сообщений о войне.

Дмитрий Черкасов

Мужчина во время войны остался в Украине, а его жена с детьми уехали за границу. Александра Черкасова сообщила, что получила награду "За верность украинскому народу". Впрочем, пользователи сети не поняли, за какие заслуги женщина получила отличие. Поэтому позиция супругов и отношение к нему украинцев неоднозначны.

Рожден Ануси

Музыкант родился в Одессе, но сейчас решил продолжить карьеру в России, которая неоднократно запускала ракеты по родному городу. В январе Рожден анонсировал концерт в Санкт-Петербурге. С начала полномасштабной войны не высказывался против войны, а его страница в инстаграмме недоступна пользователям социальной сети в Украине.

Никита Добрынин

Ведущий и главный герой "Холостяка-9" в начале войны вступил в ряды территориальной обороны. Когда оккупантов выгнали из Киевщины, Никита вернулся к работе, стал ведущим программы "ЖВЛ". Сейчас он работает на телевидении, имеет несколько совместных проектов с супругой, постоянно донатится на ВСУ. В мае Никита Добрынин и Даша Квиткова передали в фонд Притулы миллион гривен.

Максим Михайлюк

Пилот Максим Михайлюк не активен в социальных сетях, редко показывает, что делает, где находится. Но в начале лета мужчина публиковал фотографии в военной форме и с оружием в руках.

Михаил Заливако

Герой 11 сезона "Холостяка" родом из Харькова. На проекте Михаил не раз рассказывал, как любит Харьков и хочет жить только там. С начала полномасштабной войны родной город Заливаки находится под постоянными обстрелами, а сам Михаил в начале октября отправился в США. Тогда публиковал видео из Нью-Йорка. Где он сейчас неизвестен, поскольку не появляется в соцсетях.

Алекс Топольский

В 12 сезоне "Холостяка", премьера которого состоялась 28 октября, девушки сражаются за сердце бизнесмена Алекса Топольского. Парень родом из Львова, но 24 февраля был не в родном городе. Долгое время он живет в США. Алекс поддерживает Украину, перешел на украинский язык, но пока непонятно, как помогает стране победить.