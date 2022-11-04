24 канал пригадав, як виглядали найяскравіші дівчата всіх сезонів під час зйомок у шоу. А також знайшов сторінки учасниць "Холостяка" в соціальних мережах і порівняв, як вони виглядають зараз.
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Чимало учасниць реаліті-шоу вже знайшли своє кохання поза межами проєкту. Дівчата живуть у різних куточках світу, мають сім'ї. Чимало з них змінили імідж, стиль. Фотопорівняння найяскравіших учасниць 11 сезонів дивіться далі.
1 сезон
- Головний герой: Максим Чмерковський
Надія Воронцова
2 сезон
- Головний герой: Френсіс Олександр Метю Романов
Олена Ряснова
Кароліна Руффо
3 сезон
- Головний герой: Андрій Іскорнєв
Анна Козир
Яна Станішевська
4 сезон
- Головний герой: Костянтин Євтушенко
Анна Селюкова
5 сезон
- Головний герой: Сергій Мельник
Марина Кіщук
Раміна Есхакзай
6 сезон
- Головний герой: Іраклі Макацарія
Анетті Жернова
Альона Лесик
7 сезон
- Головний герой: Дмитро Черкасов
Стелла Шаповалова
8 сезон
- Головний герой: Рожден Анусі
Галина Присташ
Іванна Гончарук
9 сезон
- Головний герой: Нікіта Добринін
Дарія Квіткова
Лілія
10 сезон
- Головний герой: Максим Михайлюк
Даша Ульянова
Аліна Ляшук
11 сезон
- Головний герой: Михайло Заливако