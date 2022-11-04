24 канал пригадав, як виглядали найяскравіші дівчата всіх сезонів під час зйомок у шоу. А також знайшов сторінки учасниць "Холостяка" в соціальних мережах і порівняв, як вони виглядають зараз.

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Чимало учасниць реаліті-шоу вже знайшли своє кохання поза межами проєкту. Дівчата живуть у різних куточках світу, мають сім'ї. Чимало з них змінили імідж, стиль. Фотопорівняння найяскравіших учасниць 11 сезонів дивіться далі.

  • Головний герой: Максим Чмерковський

Надія Воронцова

  • Головний герой: Френсіс Олександр Метю Романов

Олена Ряснова

Кароліна Руффо

  • Головний герой: Андрій Іскорнєв

Анна Козир

Яна Станішевська

  • Головний герой: Костянтин Євтушенко

Анна Селюкова

  • Головний герой: Сергій Мельник

Марина Кіщук

Раміна Есхакзай

  • Головний герой: Іраклі Макацарія

Анетті Жернова

Альона Лесик

  • Головний герой: Дмитро Черкасов

Стелла Шаповалова

  • Головний герой: Рожден Анусі

Галина Присташ

Іванна Гончарук

  • Головний герой: Нікіта Добринін

Дарія Квіткова

Лілія

  • Головний герой: Максим Михайлюк

Даша Ульянова

Аліна Ляшук

  • Головний герой: Михайло Заливако

Анна Богдан

Джессіка Чегі