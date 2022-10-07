Герой романтичного шоу "Холостяк" Дмитро Черкасов залишився в Україні на час війни, поки його дружина виїхала за кордон разом з дітьми. Вона поділилась, що отримала нагороду.
Читайте також Дмитро Гордон спалив Оксану Марченко й розповів про її "особливі стосунки" з Путіним
Олександра Черкасова отримала відзнаку
Олександра Черкасова показала фото нагороди – синьо-жовта стрічка з українським гербом. Схоже, вона отримала відзнаку з рук батька.
Моя перша відзнака "За вірність українському народу". Пишаюсь. Особливо з таких рук… Перемога буде за нами,
– поділилась дружина "Холостяка".
Нагорода дружини "Холостяка" / Фото з інстаграму Олександри
Світлина нагороди викликала обговорення в мережі. Олександра Черкасова відповідала шанувальникам, що отримала відзнаку за волонтерську діяльність, яку в інстаграмі не показує.
"За заслуги, які ми з чоловіком робимо з перших днів війни для наших хлопців, а не знімаємо все, щоб набрати підписників". Жінка додала, що вона з чоловіком не кричить про свою діяльність "як ці клоуни з інстаграму". На запитання, чому нагороду отримують люди, які виїхали, Олександра відповіла: "А ви дуже багато зробили для наших хлопців? Чи ви просто "не втікали"?".
Та схоже, попри відповіді дружини "Холостяка", користувачі мережі однаково не розуміють, що саме вона зробила для нагороди.
- "Взагалі не зрозуміло, яка перша відзнака";
- "Я думала, це якомусь нашому воїну відзнака, який захищає країну";
- "За які такі заслуги?";
- "Відзнаку повинні давати тим людям, які від початку війни не втекли за кордон, а є в Україні".
Але інші хвалять Черкасову за здобуту відзнаку. Під фото є й коментар самого "Холостяка".
- "Розумничка, я тобою дуже пишаюсь";
- "Вау, Олександро, вітаю";
- "Пишаюсь, ми сильна нація".