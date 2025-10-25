Учасниці "Холостяка" знову стали героїнями мемів, які українці поширювали в Threads. Серед дівчат – Ірина Пуха, яка запам'яталась глядачам ефектною появою на даху лімузина, передає 24 Канал.

Тарас Цимбалюк, до речі, не вручив троянду Ірині. Вона згодом зізналась, що не очікувала такого рішення. Дівчина вважає, що актор міг дізнатися про неї більше. Проте Пуха подякувала телеканалу СТБ за досвід.

Під час перегляду 2 випуску глядачі звернули увагу на міміку Ірини й зробили багато мемів.

Меми з Іриною Пухою / Скриншоти з Threads

Героїнями мемів також стали модель Ірина, яка прийшла на першу вечірку у великому пухнастому рожевому капелюсі, власниця салону-краси Надін, проєктна менеджерка Анастасія та інші.

Ще кілька мемів з 2 випуску "Холостяка" / Скриншоти з Threads

