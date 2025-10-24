У такий спосіб їм з актором вдалося не лише гарно провести час, але й ближче познайомитися. Конкурентки переконані, що дівчина на першій церемонії точно отримає троянду від Холостяка, передає 24 Канал.

Цю учасницю звуть Валерія. До початку першої вечірки вона через Григорія Решетніка відправила Тарасу листівку із запрошенням на побачення. Крім того, йому винесли чорне поло і штани для верхової їзди. Чоловік переодягнувся і відправився на іподром, де його вже чекала Лєра. Вони познайомились з Тарасом і поділилися різними життєвими історіями, зокрема, пов'язаними з кіньми. Після цього Цимбалюк відправився на знайомство з іншими дівчатами.

Наприкінці першої вечірки Валерія вже приєдналася до всіх учасниць, переодягнувшись у вечірній образ.





Валерія на першій вечірці "Холостяка-14" / Скриншот з ефіру

Що відомо про Валерію Жуковську?

Їй двадцять вісім років.

Дівчина 12 років займається верховою їздою.

Вона вже здобула звання майстра спорту України з кінного спорту

Валерія Жуковська / Скриншоти з етеру