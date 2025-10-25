Участницы "Холостяка" снова стали героинями мемов, которые украинцы распространяли в Threads. Среди девушек – Ирина Пуха, которая запомнилась зрителям эффектным появлением на крыше лимузина, передает 24 Канал.

Кстати Первое свидание, слезы, интриги и церемония роз: как прошел 2 выпуск 14 сезона "Холостяка"

Тарас Цимбалюк, кстати, не вручил розу Ирине. Она впоследствии призналась, что не ожидала такого решения. Девушка считает, что актер мог узнать о ней больше. Однако Пуха поблагодарила телеканал СТБ за опыт.

Во время просмотра 2 выпуска зрители обратили внимание на мимику Ирины и сделали много мемов.

Мемы с Ириной Пухой / Скриншоты с Threads

Героинями мемов также стали модель Ирина, которая пришла на первую вечеринку в большой пушистой розовой шляпе, владелица салона-красоты Надин, проектный менеджер Анастасия и другие.

Еще несколько мемов из 2 выпуска "Холостяка" / Скриншоты с Threads

Главное о первых выпусках 14 сезона "Холостяка"