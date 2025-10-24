Сьогодні, 24 жовтня, відбудеться трансляція вже другого випуску, у якому глядачі побачать продовження знайомств Тараса Цимбалюка з учасницями, перше побачення сезону та першу церемонію троянд. Текстову трансляцію 2 випуску – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Новий випуск розпочався із зустрічі Тараса Цимбалюка з моделлю Діаною. Дівчині 24 роки. Вона родом з Миколаєва.

Наступна дівчина – 30-річна Анастасія, яка працює в агенції регіонального розвитку Київської області. Під час знайомства з актором вона подарувала йому запальничку з гравіюванням "Палай".



Учасниця "Холостяка-14" Настя / Скриншот з відео

