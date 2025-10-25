Дівчина вже відреагувала на виліт з реаліті-шоу. Пише 24 Канал з посиланням на Threads.

Скажу вам чесно. От чесно. Я була п*здєц яка роз**бана психологічно, коли пішла з шоу. І це тільки початок. Ну, типу, перша серія. Я знаю себе, і я знаю, яка я є. Я не знала, чи зайде людям цей образ, чи ні. Але вже є так. І я була в ах*є, коли мені Тарас не дав троянду,

– зізналась Ірина Пуха.

Дівчина розуміла, що вони з Тарасом Цимбалюком схожі за характером, манерою спілкування, стилем одягу тощо. Ірина додала, що образ не показав її справжню.

Я не тупа. Я розуміла, куди йшла і до кого. Розумію, що щось сказала не так, не було контакту, не було більше спілкування. Але вже як є, і я дуже вдячна СТБ, що б там не було. Але, бл*ть, ти міг просто пізнати мене більше. Просто трошки більше. І все,

– зазначила дівчина.

Ірина зізналась, що їй було шкода покидати проєкт, і подякувала людям за підтримку.

Що відомо про участь Ірини Пухи в "Холостяку"?