Дівчина вже відреагувала на виліт з реаліті-шоу. Пише 24 Канал з посиланням на Threads.
Скажу вам чесно. От чесно. Я була п*здєц яка роз**бана психологічно, коли пішла з шоу. І це тільки початок. Ну, типу, перша серія. Я знаю себе, і я знаю, яка я є. Я не знала, чи зайде людям цей образ, чи ні. Але вже є так. І я була в ах*є, коли мені Тарас не дав троянду,
– зізналась Ірина Пуха.
Дівчина розуміла, що вони з Тарасом Цимбалюком схожі за характером, манерою спілкування, стилем одягу тощо. Ірина додала, що образ не показав її справжню.
Я не тупа. Я розуміла, куди йшла і до кого. Розумію, що щось сказала не так, не було контакту, не було більше спілкування. Але вже як є, і я дуже вдячна СТБ, що б там не було. Але, бл*ть, ти міг просто пізнати мене більше. Просто трошки більше. І все,
– зазначила дівчина.
Ірина зізналась, що їй було шкода покидати проєкт, і подякувала людям за підтримку.
Що відомо про участь Ірини Пухи в "Холостяку"?
Ірина Пуха живе в Києві та працює в івент-сфері.
На першій вечірці вона з'явилась на даху білого лімузина, перервавши спілкування Тараса Цимбалюка з моделлю з Хмельницького Надін Головчук.
"Коли я дізналась, що головним героєм "Холостяка" буде Тарас, зразу зрозуміла, що йду. Його гумор – це взагалі match. Ми з Тарасом будемо парою 10/10 і за вайбом, і за стилем, і за всім", – говорила Ірина.
Поява Пухи на "Холостяку" вразила не лише Цимбалюка, але й глядачів. Вона стала героїнею мему.