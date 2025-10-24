На першій вечірці дівчина була сумна. Це помітив Тарас Цимбалюк і викликав її на розмову, під час якої Наталія і повідомила, що не хоче продовжувати участь у "Холостяку", передає 24 Канал.

Наталія зізналась, що весь вечір хотіла поговорити з Тарасом Цимбалюком, адже на душі було важко.

Дівчина розповіла актору, що важко переживає загибель рятувальників. Нагадаємо, 6 червня внаслідок атаки Росії на Київ загинули Павло Єзгор, Данило Скадін та Андрій Ременний.

Я не очікував такого зізнання. Все стало на свої місця в моїй голові, що вона намагалася стримати сльози. Я уявляю, як їй складно було там сидіти весь вечір серед усіх дівчат. Я їй дуже вдячний, що вона сказала мені це спочатку, що вона набралася сміливості й все це мені пояснила,

– сказав Цимбалюк.

Так, Наталія повідомила холостяку, що хоче покинути проєкт за власним бажанням.

Все добре було. Дівчата – просто супер, всі дуже гарні. Я дуже вдячна долі, що мені випав шанс познайомитись з тобою, побути в цій атмосфері. Але мені важко тут бути, коли таке трапилось,

– зізналася інспекторка ДСНС.

Тарас наголосив, що поважає вибір Наталія, і на прощання вручив їй троянду.

