Одна з фавориток "Холостяка-12" Аліна Єршова дала викривальне інтерв'ю про проєкт. Дівчина зізналася, що остаточно розчарувалася в Алексі ще в Дубаї, на 7 тижні, бо той поводився як підліток. Вона дотягнула до індивідуального побачення в Буковелі, щоб пересвідчитися у своєму виборі, а у відеозверненні попросила: "Завтра на церемонії троянд не обирай мене". Якщо герой прийняв це, то знімальна група не хотіла її відпускати.

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Аліну Єршову намагалися повернути в "Холостяк"

Після того, як Алекс Топольський провів Аліну до авто, вона заявила: "Мій чоловік не дозволить мені піти, мій чоловік доведе, що хазяїн свого слова". Редакторка, яка сиділа поруч, сприйняла це як сигнал, що дівчина готова повернутися. Тоді водій несподівано розвернувся.

Моя редакторка виписувала щось у месенджері. Я не знаю, що там було, але авто, поки я даю інтерв'ю, розвертають, і ми повертаємось на локацію. Виходить Алекс до дверей, оператори стоять. І ніби він мене повертає. Але я була настільки роздратована, що з мене роблять дурепу. Я тоді сказала, що нікуди з машини не вийду, я їду додому. Тому що зараз ви йому підказуєте, а в житті не буде нікого, хто казатиме: "Не цілуйся з тією, не ходи туди, не треба мацати кожну",

– емоційно пригадала Аліна Єршова.

Учасниця пояснила, що впродовж усього проєкту мала багато запитань до Алекса. Вона відчувала його нещирість і не розуміла, чому він цілується з кожною.

"Я не йшла за багатим чоловіком, але мені хоча б потрібно, щоб ти був щирим, відкритим, відвертим. Коли ми розмовляли на індивідуальному побаченні, я розуміла, що переді мною сидить не бізнесмен успішний, а ще хлопчик, який отримує задоволення від того, що багато дівчат від нього в захваті. Якісь нестиковки", – прокоментувала Аліна Єршова.

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На побаченні в Буковелі я зрозуміла, що більше не можу, не хочу. Я не хотіла гаяти час, я краще повернуся додому, на роботу. Холостяку платять за участь, нам же не платять нічого, окрім добових – 200 з чимось гривень. Я сприймала все з агресією, бо мене вже нудило від брехні,

– додала учасниця.

Учасниця "Холостяка-12" Аліна Єршова / Скриншот з відео

До речі, раніше Юля Кучеренко, яку запам'ятали як "Медузу", розповідала, що учасницям не платили за зйомки. Усіх водили в салон краси та підтримували добовими. Це була не зарплата, не гонорар.

Нагадаємо, ще під час виходу випусків в ефір Аліна Єршова не приховувала свого обурення від поведінки Алекса Топольського. Після забігу на сумісність вона назвала героя "аполлоном, який тішиться, що дівчата "випльовують" свої легені" заради нього. Згодом дівчина розкритикувала "Холостяка" за поцілунки "зі спортивного інтересу" та надмірний тактильний зв'язок з усіма.