Переможниця 12 сезону "Холостяка" відповіла на відверті запитання шанувальників в інстаграм-сторіз. Зокрема, ці запитання стосувалися і стосунків з Алексом Топольським.

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Катя Лозовицька про стосунки з Алексом

Обраниця Алекса Топольського відповіла, чи підтримує спілкування з Алексом Топольським після проєкту та розриву.

Наші дороги давно вже розійшлися, ми не підтримуємо ніяких контактів. Я не бачу в цьому взагалі ніякого сенсу і не маю на це бажання,

– поділилась Катерина.

Дівчина також відповіла, чи хотіла відновити стосунки з Алексом. На що вона зізналась, що їхні взаємини тривали лиш місяць: "Які стосунки? Які тривали місяць, які повністю мене не влаштовували?". Рішення розійтись Лозовицька назвала правильним та своєчасним.

Переможниця проєкту також зізналась, що насправді не жила з Алексом Топольським. Хоч отримувала від нього таку пропозицію.

Хтось розпустив плітки, що ми з Алексом нібито жили разом. Ми ніколи з Алексом разом не жили. Він мені пропонував, але я до цього не була готова і тому цього не сталося. Дуже хочу закрити цю тему. Ніякого побуту в нас в принципі з ним не було.

Катя відповіла на запитання прихильників: відео

Чому розійшлись Катя та Алекс