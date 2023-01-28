Переможниця 12 сезону "Холостяка" відповіла на відверті запитання шанувальників в інстаграм-сторіз. Зокрема, ці запитання стосувалися і стосунків з Алексом Топольським.
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Катя Лозовицька про стосунки з Алексом
Обраниця Алекса Топольського відповіла, чи підтримує спілкування з Алексом Топольським після проєкту та розриву.
Наші дороги давно вже розійшлися, ми не підтримуємо ніяких контактів. Я не бачу в цьому взагалі ніякого сенсу і не маю на це бажання,
– поділилась Катерина.
Дівчина також відповіла, чи хотіла відновити стосунки з Алексом. На що вона зізналась, що їхні взаємини тривали лиш місяць: "Які стосунки? Які тривали місяць, які повністю мене не влаштовували?". Рішення розійтись Лозовицька назвала правильним та своєчасним.
Переможниця проєкту також зізналась, що насправді не жила з Алексом Топольським. Хоч отримувала від нього таку пропозицію.
Хтось розпустив плітки, що ми з Алексом нібито жили разом. Ми ніколи з Алексом разом не жили. Він мені пропонував, але я до цього не була готова і тому цього не сталося. Дуже хочу закрити цю тему. Ніякого побуту в нас в принципі з ним не було.
Катя відповіла на запитання прихильників: відео
Чому розійшлись Катя та Алекс
- На постшоу пара зізналась, що їхні стосунки після завершення "Холостяка" не склалися. Згодом Катерина заявила, що за весь час взаємин не отримала букета квітів та турботи, цікавості про її життя, а натомість мала залицятися до Алекса. Тому вона першою ініціювала розмову про розставання.
- Тоді як Топольський стверджує, що саме він першим захотів розійтися. Він розповів, що не відчував від Каті ініціативи та взаємності, хоч додав, що справді десь міг бути неправий.