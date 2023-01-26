Поки інші учасниці 12 сезону проєкту "Холостяк" діляться своїми думками про проєкт, Алекс Топольський також підбиває підсумки. Він зізнався, що після перегляду усіх серій шоу на телебаченні, змінив думку про деяких дівчат.

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Алекс назвав дівчину, про виліт якої шкодує

Топольський зізнався, що на телебаченні йому було цікаво спостерігати за Вікторією Варлей. Він шкодує, що попрощався з нею так швидко.

Я все ж таки трохи шкодую, що попрощався з нею зарано. Вона створювала класний настрій. Це як на Новий рік – чекаєш сніг для настрою, але знаєш точно, що він не випаде, тому що живеш у Зімбабве,

– поділився Алекс.



Алекс та Віка / Фото з інстаграму шоу

"У хороших стосунках ми з Вікою. Вона впевнена у собі, яскрава, харизматична і багатогранна особистість. У неї є чому повчитися", – розповів чоловік про взаємини з дівчиною поза проєктом.

"Холостяк" зауважив, що натомість не шкодує про те, який вибір зробив у фіналі. "Ні. Майже ніколи ні про що не шкодую, і цей вибір не є винятком. Ніхто не знає, як би в нас із Сашею склались стосунки".

Як Вікторія пішла з шоу

Акторка Вікторія Варлей покинула проєкт у 9 епізоді проєкту. Та після виходу серії на ТБ, дівчина обурилась тим, як її виліт продемонстрували глядачам. Віка заявила, що пішла з шоу за своїм бажанням, а не через те, що з нею попрощався Алекс.

Після вильоту з шоу акторка відправилась до Маямі, де зустрілась з росіянином Петром, з яким була знайома ще до шоу. На той момент чоловік розлучився, тож після недовгих стосунків пара одружилась. Петро все життя прожив у Нью-Йорку, тож зараз підтримує Україну.