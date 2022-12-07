Учасниці романтичного проєкту "Холостяк" не соромляться відповідати шанувальникам на запитання щодо шоу. Юлія Кучеренко "Медуза" розповіла, чи отримують дівчата гонорари за шоу.

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Чи платять учасницям за участь

Юлія в інстаграм-сторіз зізналась, що учасниці й справді отримували "бонус" від організаторів. Однак цю суму важко назвати гонораром за зйомки чи зарплатнею.

Нас підтримували добовими, це був приємний бонус, бо утриманням ці суми назвати складно. Це не зарплата, не оплата за зйомки, не гонорар,

– поділилась дівчина.



Юлія про гонорар у шоу / Фото з інстаграм-сторіз

Зауважимо, що, ймовірно, певний грошовий бонус отримує й головний герой проєкту. Але ця сума не влаштувала блогера Олексія Дурнєва – він відмовився від проєкту, бо запропонований гонорар був учетверо менший, ніж він очікував.

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